Actualité
Sean Penn sera l’invité d’honneur du Festival Lumière. Capture d’écran X

Festival Lumière : l'acteur réalisateur Sean Penn présentera quatre de ses films

  • par Loane Carpano

    • L'acteur réalisateur américain Sean Penn, présentera quatre de ses films lors du festival Lumière organisé du 11 au 19 octobre prochain.

    Nous le savions depuis le mois d'août, l'invité surprise du festival Lumière est Sean Penn : "C’est l’un des plus grands acteurs de sa génération, dont la carrière a été saluée par deux Oscars", avait alors partagé l'organisation de l'événement. Pour l'occasion, l'acteur et réalisateur américain présentera trois de ses films lundi 13 octobre.

    Premier rendez-vous avec l'acteur à noter, la projection de son thriller La dernière marche, présenté à 16 h 45 au Pathé Bellecour. S'en suivra la projection de The Indian Runner à 19 h 15 à l'UGC Confluence. A 20 h, l'acteur américain sera de retour au cinéma Pathé Bellecour pour présenter son film Crossing guard.

    L'acteur de 65 ans est également attendu lors d'une séance exceptionnelle à la Halle Tony-Garnier le dimanche 12 octobre à 15h. L'occasion de présenter l'un de ses grands classiques, son film Into The Wild, réalisé en 2007.

