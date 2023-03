Manifestation, sport... tous les événements de la journée des droits des femmes ce 8 mars à Lyon

Lyon Capitale dresse un panorama des événements qui sont programmés ce 8 mars à Lyon, à l'occasion de la journée des droits des femmes, entre manifestation, rassemblement et sport.

À l'occasion de la journée internationale des droits des femmes de nombreux événements sont programmés à Lyon ce mercredi 8 mars.

Manifestation à 17 heures place Bellecour

Pour ce 8 mars, plusieurs associations et syndicats, dont Solidaires Rhône, invitent toutes les femmes à manifester contre la réforme des retraites, "qui pénalise les femmes et le combat pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes". Un premier rassemblement est prévu à 11 heures devant le siège du Medef. Il sera suivi d'une manifestation à 17 heures au départ de la Place Bellecour.

8 MARS, JOURNÉE INTERNATIONALE DE LUTTE POUR LES DROITS DES FEMMES, TOUTES ET TOUS EN GRÈVE, POUR LES DROITS DES FEMMES, POUR LE RETRAIT DU PROJET RETRAITE !

11h Rassemblement MEDEF

17h Manif Place Bellecourhttps://t.co/REuGN3M1CA#8mars2023 #Lyon #Retraites #feminisme pic.twitter.com/mGyfTNPee6 — Solidaires Rhône ✊ (@SolidairesRhone) March 6, 2023

Job dating dédié aux femmes dans les transports

Le Sytral, autorité organisatrice des transports dans la Métropole de Lyon, propose un événement dédié au public féminin. Les TCL donnent rendez-vous aux femmes à l'unité de transport de Perrache, de 10 à 16 heures, pour un grand job dating. Durant la journée, les visiteuses pourront échanger avec les collaboratrices TCL avant de découvrir les différents métiers exercés au sein du Sytral.

Lire aussi : Lyon : le Sytral organise un job dating dédié aux femmes ce 8 mars

L'égalité homme/femme mise en avant par la Ville de Lyon

La journée du 8 mars sera l'occasion pour la Ville de Lyon de mettre en avant l'égalité homme/femme chez les plus jeunes, souvent confrontés aux stéréotypes de genre et aux discriminations. Pour ce faire, la collectivité organise une matinée des enfants dans les salons de l'Hôtel de Ville et la projection du film "Egalité filles-garçons : paroles d’enfants".

Pour le #8mars, Journée Internationale des droits des femmes, la Ville de Lyon organise 2 temps forts :

➡ 9h-12h : Matinée des enfants autour de l'égalité filles-garçons avec jeux, exposition et goûter dans les salons de l'Hôtel de Ville. Inscriptions : https://t.co/q7m8Z92iaD pic.twitter.com/m6vwnO3fQG — Ville de Lyon (@villedelyon) March 6, 2023

Danser pour ELLES

Le collectif Courir pour elles investit la Place Bellecour ce mercredi 8 mars dans le but de soutenir et de célébrer les femmes. Les femmes sont invitées à venir faire du sport sur la place après voir endossé un dossard rose. Un cours de zumba géant sera lancé à 17h30, il se terminera à 20h30. Pour l’association, c'est aussi l’occasion d’expliquer "l’impact important de ses actions sur le terrain auprès des femmes en soin, et d’évoquer l’enjeu majeur que représente la 14ème édition de Courir POUR ELLES", prévue le 14 mai.

Courir pour elles

L'équipe des Lyonnes organise un café-débat au barreau de Lyon

Le réseau l'équipe des Lyonnes s’engage avec force dans le débat public et organise une soirée de mobilisation ce mercredi 8 mars à 18 heures au barreau de Lyon. L'occasion d'évoquer l’engagement des femmes, la question de l’exercice du pouvoir et leur contribution au débat public.

Le carillon de la Ville de Lyon au service de l'égalité homme/femme

Depuis le 3 mars et jusqu'au mois de septembre, le carillon de la Ville de Lyon fait résonner des ritournelles pour prôner l'égalité hommes/femmes. Parmi les sonorités jouées, vous reconnaîtrez quelques-uns des titres suivants : Une sorcière comme les autres d'Anne Sylvestre (1979), Balance ton quoi de la pop star belge Angèle, ou encore Grandiose de la Lyonnaise Pomme.

Table ronde à l'Auditorium de Lyon

À l'occasion de la journée internationale des droits des femmes, l'Auditorium-Orchestre national de Lyon organise une table ronde animée par la musicologue Pauline Lambert. Cinq invitées, instrumentistes, musicologues, responsables de structure musicale ou luthière, témoigneront de leur parcours et échangeront sur les évolutions qu'elles ont constatées depuis leur prise de poste et sur ce qu'il reste à accomplir.