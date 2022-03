À l'approche de la Journée internationale pour le Droit des femmes, la Métropole de Lyon annonce que plusieurs évènements centrés sur l'égalité entre femmes et les hommes se tiendront du 4 au 7 mars. Objectif : sensibiliser le grand public et permettre la discussion.

A l’occasion du 8 mars, Journée internationale pour le Droit des femmes, la Métropole de Lyon a programmé une série d'évènements afin de sensibiliser le grand public autour des questions liées à l'égalité entre les femmes et les hommes. Dès ce vendredi 4 mars, un train pour l’égalité, initié par la Fondation des Femmes, s’arrêtera le vendredi 4 mars à Perrache.

D'abord accessibles aux plus jeunes en matinée, puis au public l'après-midi, les six wagons feront office de lieux de rencontres avec les associations du territoire mobilisées sur les questions d’égalité et de Droits des femmes, de la santé et des droits sexuels, des violences faites aux femmes ou encore de l’accès à l’emploi.

3 conférences autour de la santé, l'éducation et l'Histoire des femmes

Appuyée par le magazine "Femmes", la Métropole a imaginé trois conférences qui se tiendront à l'Hôtel Lyon Métropole. Le première aura lieu le vendredi 4 mars à 18h30 et portera sur le thème "Femmes et santé : une histoire d’inégalités". La deuxième, se déroulera quant à elle le samedi 5 mars à 11h autour du thème "Égalité femmes-hommes : l’éducation comme levier ?". Parmi les intervenants : Isabelle Collet, professeure associée en sciences de l’éducation à l’université de Genève et Sigolène Couchot-Schiex, enseignante et chercheuse à l’université Cergy Paris, spécialiste de l’égalité des sexes et des sexualités en éducation.

Enfin, une dernière conférence se tiendra le lundi 7 mars à 18h30 et traitera des "grandes oubliées de l'Histoire : d'une histoire nationale et internationale qui a effacé les femmes à un présent qui les oublie". Au rang des invitées, Marianne Thivend, enseignante-chercheuse à l’Université Lyon 2 et membre du Laboratoire de recherches historiques en Rhône-Alpes. Mais aussi Florence Montreynaud, historienne linguiste et féministe qui a notamment publié l’encyclopédie "Le XXe siècle des femmes". Et Fadila Mehal, première directrice régionale issue de l’immigration du Fonds d’action et de soutien pour l’intégration et la lutte contre les discriminations (FASILD), conseillère ministérielle, autrice de "MarianneS", qui retrace un siècle d’histoire des femmes et de la diversité dans la République Française.