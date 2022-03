Tradition depuis 2012, l'association "Toutes en moto" s'est vue refuser, par la Ville de Lyon, la parade annuelle de moto du 8-mars, en faveur du droit des femmes. Elles défileront alors le dimanche 13 mars, avec l'accord de la Préfecture.

Le droit des femmes ? Oui. Au détriment de l'environnement ? Sûrement pas. Pour la deuxième année consécutive, la mairie de Lyon refuse à l'association "Toutes en moto" de défiler dans les rues mardi 8 mars, en deux-roues motorisés pour le droit des femmes, dévoile le Progrès.

C'est une tradition depuis 2012 pour les motardes de la région : chaque 8 mars, pour la Journée internationale des droits des femmes, un grand défilé de deux-roues parade dans Lyon. Chasubles roses et bruits vrombissants, les participantes sensibilisent le grand public à la lutte pour les droits des femmes et notamment pour la réduction des inégalités par rapport aux hommes. Pour cela, l'association occupe normalement des stands place Jean-Jaurès. Déjà non autorisé par la Ville en 2021, le collectif a essuyé un nouveau refus de la municipalité.

Stands ou défilés de motos, les Verts refusent catégoriquement le bruit (et la pollution) des bécanes dans le centre-ville de Lyon. La municipalité préconise alors... un défilé à vélos électriques, selon nos confrères. Pas sûr que cela soit du goût des passionnées de deux-roues motorisés.

La préfecture dit oui pour dimanche 13 mars

Mais "Toutes en Moto" n'en reste pas là. Et les organisatrices en ont encore sous la pédale. L'association lyonnaise a déposé une requête de défilé à la préfecture pour le dimanche 13 mars. Une demande finalement acceptée par l'administration. Elles seront donc 600 à traverser la capitale des Gaules, au départ de la place Jean-Jaurès dans 10 jours pour sensibiliser les Lyonnais à l'égalité femmes-hommes.