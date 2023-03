Foulées de Villeurbanne : un accès direct aux championnats de France

Le 19 mars prochain se court la 32e édition des Foulées de Villeurbanne. Des places sont encore disponibles sur le semi-marathon, le 10 km et le 5 km.

Si Villeurbanne a été capitale française de la culture 2022, elle reste aussi une ville sportive. L'Office du Sport organise une nouvelle édition des Foulées de Villeurbanne. Comme chaque année, l’ambition est toujours la même : "encourager la pratique sportive et sensibiliser les bienfaits sur la santé", a confié à Lyon Capitale, Marion Charbonnier, directrice de la structure.

Un record espoir féminin établi en 2022

Des parcours chronométrés seront au programme, dont le 5 km et le 21 km et l’épreuve reine du 10 km. "Cette distance est labellisée par la Fédération française d’athlétisme et permet d’avoir un temps pour accéder aux championnats de France", souligne Marion Charbonnier. La sportive Manon Trapp a battu en 2022 le record féminin espoir de France en 32'7" (entre-temps son record a été balayé). Pour l’instant, la recordwoman des Foulées de Villeurbanne n’est pas inscrite, mais d’autres athlètes vont tenter d’aller chercher son record.

Parmi les favoris, Chloé Susset, 34'37, Idmhand Fatiha, 35'5"" et Jetroech Mutai, en 35', dont son meilleur chrono avait été établi l’année dernière à Villeurbanne,; tenteront de faire tomber le dernier chrono de Manon Trapp.

Du côté des hommes, le record des Foulées de Villeurbanne a aussi été pulvérisé par un certain Corentin Le Roy, en 28'51". Pour cette nouvelle édition, Maxime Bargetto (29'10"), Baptiste Fourmont (29'11") et Anthony Frontera (29'32') essaieront de faire de l’ombre à l’ancien recordman.

Le record de France est détenu par Julien Wanders en 27'13" (2020).

Encore des places dans les différentes disciplines chronométrées

Sur cette nouvelle édition, 1 500 coureurs pourront s’inscrire sur les différentes courses. Pour le semi-marathon, 227 places sont encore disponibles. Sur le 10 km, 269 peuvent encore obtenir leurs dossards alors que pour le 5 km seulement 101 places sont toujours accessibles. Quelque 150 à 200 étudiants sont aussi attendus pour le Championnat de France universitaire.

Trois distances loisirs

Pour les coureurs sans réelle ambition de chrono, trois épreuves sont proposées. Un 5 km loisirs, un 4 km marche découverte et une course d’enfant sont accessibles gratuitement. Le nombre de places restant restent bien plus importantes que les épreuves chronométrées.

