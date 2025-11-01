À table
Saint-jacques, crosnes, cresson, ‘nduja à l’Armada © William Pham
Article payant

Assiettes à partager : nouvelle convivialité ou mirage marketing ?

  • par Guillaume Lamy

    • À l’heure du food porn  et des assiettes plus photogéniques que nourrissantes, difficile de ne pas voir derrière l’effet de mode un business model  redoutablement rentable.

    Mettons les pieds dans le plat : l’assiette à partager est le nouveau dogme. Fini la pièce unique servie rien que pour soi, place au collectif obligatoire. On pioche, on grignote… on share.

    Décomplexer la gastronomie, déstructurer le repas, démocratiser le sacro-saint triptyque entrée-plat-dessert : voilà le storytelling officiel, la promesse de ce qu’on appelle désormais la “food collaborative”. Le guide Fooding, flairant le bon néologisme, a même forgé le terme “tapassiette” – contraction de “tapas” et “assiette”. Un mot qui claque comme une évidence : plus ludique qu’un menu, plus vivant qu’un dressage classique, les assiettes à partager n’ont jamais été autant à la mode.

    Sur le papier, l’idée a tout pour séduire. On multiplie les saveurs, on picore à plusieurs, sans être enfermé dans un choix unique. C’est une manière de rompre le cérémonial un peu figé du repas, de rendre l’expérience plus vivante. Elle dit quelque chose d’une époque qui préfère la fluidité au protocole, la dégustation plurielle au plat signature. Le restaurant devient spectacle et expérience collective.

    Il vous reste 83 % de l'article à lire.
    Article réservé à nos abonnés.

    Connectez vous si vous êtes abonné
    OU
    Abonnez-vous

    à lire également
    Lyon Urban Trail by night : de nombreuses rues fermées à la circulation dès 18 heures
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Lyon Urban Trail by night : de nombreuses rues fermées à la circulation dès 18 heures 17:20
    Article payant Assiettes à partager : nouvelle convivialité ou mirage marketing ? 17:15
    Villeurbanne : un homme hospitalisé après avoir été blessé par balle 16:54
    L'atelier se concentre à présent uniquement dans la location de vêtements de cérémonie (jaquettes, smokings, queues-de-pie et bien sûr le costume classique !), les robes de soirée et les robes d’avocat.
    Article payant Styl Cérémonie : 205 ans de couture lyonnaise 16:35
    Rhône : une fillette de 2 ans meurt percutée par un membre de sa famille au volant d'un tracteur 16:16
    d'heure en heure
    Quoi de neuf à Lyon ? 15:51
    Firminy : la Région Auvergne-Rhône-Alpes investit pour lutter contre la désertification médicale 15:30
    pollution emboutaillages
    Article payant Lyon : rouler à 30 km/h est-il plus polluant ? 15:15
    "Empoisonnement collectif" : près de Lyon, Extinction Rébellion mène une action devant le siège de BASF 14:49
    Lionel Pancrazio est chercheur à Sorbonne Université et a été président de Habicoop, la Fédération française des coopératives d’habitants et d’habitation, jusqu’en septembre dernier.
    Article payant Coopératives : "Il s’agit d’une véritable troisième voie du logement” 14:26
    Abricoop
    Article payant Immobilier : Lyon, capitale de l’habitat participatif 13:58
    400 contrôles, 33 interpellations… Vaste opération de contrôle dans le 9e arrondissement de Lyon 13:13
    montée de la sarra trail Lyon
    Lyon Urban Trail by night, l'autre Fête des Lumières de Lyon 13:12
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut