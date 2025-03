Lyon Urban Trail 2025 : qui sont les vainqueurs de la 17e édition ?

Après s'être élancés de la place Saint-Jean à 7h30 du matin ce dimanche 30 mars, les premiers coureurs sont arrivés. Qui sont les vainqueurs ?

Une année record. Pour sa 17e édition, le Lyon Urban Trail 2025 à réuni 9 500 passionnés de trail venus repousser leur limite lors de cette course mythique. Et cette nouvelle édition connaît déjà le nom de ses vainqueurs. Les participants s'affrontaient sur quatre distances : 37km, 25km, 165 km et 10 km.

Épreuve reine du LUT, le 37km a été remporté pour la quatrième fois par l'Alsacien Sébastien Spehler. Grand favori de l'épreuve, il a terminé la course en 2h 31 min et 26 sec.

Chez les femmes, c'est également une des grandes favorites qui remporte cette édition : la Lyonnaise Anna Mazel a passé la ligne après 3h 09 min et 12 sec de course acharnée. Une première victoire sur le LUT, même si elle avait déjà deux victoires sur le LUT by night à son palmarès.

Un Isérois remporte le 25km

Côté 25km, c'est l'Isérois Pierre-André Anizan qui remporte le 25km, qu'il a réalisé en 1h 47 min et 09 sec. Chez les féminines, Anne-Sophie Vittet est la première femme à passer la ligne d'arrivée. Une grosse performance avec un 25km tout juste réalisé en moins de deux heures : 1h 59 min et 54 sec.