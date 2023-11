Lyon Urban Trail by Night : Anna Mazel championne du 26 km

La course nocturne a réuni plus de 6000 coureurs et coureuses à Lyon samedi soir, avec trois épreuves de 8, 15 et 26 kilomètres.

La 9e édition du Lyon Urban Trail by Night s'est tenue samedi soir, sans pluie ni vent, avec juste "une piste de la Sarra bien glissante". Les 6000 sportifs se sont retrouvés à la frontale sur le site antique de Fourvière, lieu de départ et d'arrivée des trois courses. Différents parcours étaient effectivement proposés, de 8 km (300m D+/-), 15 km (550m D+/-) et le 26 km (800 D+/-)

L'épreuve féminine du 26 km a été remportée par Anna Mazel qui a bouclé sa course en 02:01:42, suivie par Sophie Laplane (02:05:45) et Katherine Hooper (02:17:45). Chez les hommes, Sébastien Spehler a remporté la course avec un temps de 01:43:05, suivi par Ewen Porhial (01:43:06) et Virgile Moriset (01:44:25)

Le trail de 15 km a été gagné, chez les femmes, par Alice Gorry (1:14:30), suivie par Claire Martin (1:16:50) et Aline Nebout (1:17:57). La course masculine a été remportée par Louis Lallemant (01:03:50), suivi par Hugo Vaxelaire (1:04:01) et Tom Pasquier (1:05:12).

Concernant l'épreuve du 8km, la championne, Chloé Bonjean, a bouclé le parcours en 44:04, suivie par Mathilde Fouvry (46:50) et Alexandra Foulhoux (50:27). Gabin Benoît est champion masculin avec un résultat de 37:08, devant Mathieu Milcent (37:10) et John Batista Diez Ramos (37:19).