À Lyon, une femme de confession juive poignardée à son domicile

Samedi en début d'après-midi, une femme de confession juive a été poignardée à son domicile par un homme, toujours en fuite. Hospitalisée, elle est actuellement hors de danger.

Aux alentours de 13 heures samedi 4 novembre, un individu s'est rendu au domicile d'une jeune femme de confession juive et lui a asséné, sur le seuil de son appartement, deux coups de couteau dans l'abdomen avant de prendre la fuite, rapportent nos confrères de BFM Lyon. D'après Le Progrès, une croix gammée aurait été gravée sur la porte de son appartement, situé au septième étage d'un immeuble de la rue Jeanne-Hachette, dans le quartier de Montluc (Lyon 3e ).

Hospitalisée à l'hôpital Edouard Herriot, la victime est actuellement hors de danger. Le parquet de Lyon a ouvert une enquête pour tentative de meurtre aggravée par un mobile antisémite. Grégory Doucet, maire de Lyon, a réagi en exprimant son soutien à la jeune femme et à ses proches. "Un tel déferlement de violence est inqualifiable", a-t-il indiqué sur Twitter. De nombreuses autres réactions ont suivi sur les réseaux.

La Préfète F. BUCCIO suit de près les faits qui ont conduit @TJLyon à ouvrir une enquête du chef de tentative de meurtre aggravée par un mobile qui pourrait être antisémite. La police nationale est pleinement à l’œuvre pour faire avancer les investigations. — Préfète de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) November 4, 2023

Montée des actes antisémites

Cette agression fait partie des plus de 800 actes antisémites commis sur le sol français depuis les attaques du Hamas en Israël le 7 octobre, et pourrait être l'un des plus graves commis en France. À Lyon, la préfecture du Rhône avait évoqué 36 actes antisémites recensés en trois semaines.

Le 10 octobre, la synagogue de La Duchère déposait plainte pour dénoncer deux actes antisémites dont elle a été victime.