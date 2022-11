Lyon : c'est parti pour le marché de Noël de la place Carnot (vidéo)

Depuis ce samedi 26 novembre, les Lyonnais peuvent se retrouver sur le marché de Noël de la place Carnot. Pour son premier jour, l'événement a déjà fait le plein.

Dès aujourd'hui et jusqu'au 24 décembre, le marché de Noël de la place Carnot bat son plein. Dès l'approche des différentes entrées du site, les odeurs saisissent les visiteurs. Effluves de vin chaud, de sandwich au fromage à raclette ou encore marrons chauds grillés, tout est fait pour nous plonger dans l'hiver.

Les stands à l'effigie du Canada et de ses spécialités nous emporte même dans les plaines les froides. Côté cadeau, une allée est dédiée aux artisans locaux. Plus globalement, la Ville de Lyon a choisi des exposants aux savoir-faire locaux pour un marché de Noël plus responsable. Quelque 100 stands sont présentés cette année.

Les marrons chauds de Lyon font leur retour (vidéo)

Bien achalandés par les producteurs de l'Ardèche, le stand des marrons chauds de Lyon est en bonne place pour satisfaire les visiteurs. Rencontre avec Sarah, l'une des vendeuses.

Les horaires du marché de Noël de Lyon : de 10h30 à 20h du dimanche au jeudi, puis de 10h30 à 22h les vendredis et samedis.