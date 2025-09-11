Actualité
Final du défilé de la Biennale de la danse 2014, place Bellecour © Stéphane Rambaud
Final du défilé de la Biennale 2014 © Stéphane Rambaud

Que faire à Lyon ce week-end ? Les bons plans du 12 au 14 septembre

  par Loane Carpano

    Biennale de la danse, braderie, e-sport, fête de la bière... Lyon Capitale à sélectionné pour vous les activités à ne pas manquer pour le week-end du 22 au 24 août.

    "Nuits transfigurées" à la Biennale de la danse

    Symphonie fantastique – Chorégraphie Saburo Teshigawara, création Biennale de la danse 2018, à l'Auditorium de Lyon © Michel Cavalca (montage LC)
    Symphonie fantastique – Chorégraphie Saburo Teshigawara © Michel Cavalca

    Après avoir fait vibrer Lyon lors de son défilé, la Biennale de la danse propose aux spectateurs d'assister au spectacle "Nuits transfigurées." Vendredi 12 et samedi 13 septembre à l'Opéra de Lyon, Anne Teresa De Keersmaeker, Mercedes Dassy et Katerina Andreou convient les amateurs de danse à "un lumineux triptyque chorégraphique pour éveiller à foison les imaginaires de la nuit et métamorphoser tous nos espoirs." Quelques places sont encore disponibles à des prix variant entre dix et 48 euros.

    Billeterie en ligne.

    Grande braderie de la Croix-Rousse

    Avis aux amateurs de bons plans. Du samedi 13 au dimanche 14 septembre, la Croix-Rousse se transformera en une braderie géante. Pour l'occasion, des produits locaux, des créations artisanales, ou simplement de bonnes affaires seront proposés à prix cassés dans tout le 4e arrondissement. Au programme : une braderie de commerçants sédentaires et non sédentaires, des marchés de créateurs et de producteurs, des déambulations musicales et des rues à thèmes.

    Plus d'information ici.

    Les tupiniers du Vieux Lyon

    Les 13 et 14 septembre, "les tupiniers du Vieux Lyon" reviennent pour une 40e édition. Pot en terre, cruche, marmite, pot à lait, à vin ou à beurre, tant de diversité de tupins seront proposés à la vente sur la place Saint-Jean (5e). Au total, 120 céramistes seront réunis pour présenter leurs créations tout au long du week-end.

    Tous sur l'événement en lien.

    Fête de la bière de Bron

    Bières @Pexels

    Les amateurs de houblon vont être ravis. Samedi 13 septembre, l'annuelle "fête de la bière" revient à Bron. Organisé sur la place de la Liberté, l'événement débutera à 17 h 30. Des animations, de la musique et surtout de la bonne bière sont prévus au programme. Et quoi de mieux pour accompagner son verre qu'une bonne choucroute, servie sous réservation tout au long de la soirée.

    Plus d'informations en lien.

    Rocket League Global championship

    Après avoir accueilli les championnats du monde de Fortnite les 6 et 7 septembre dernier, la LDLC Arena poursuit sa programmation e-sport. Les 12, 13 et 14 septembre prochain, le"Rocket League world Championship" se tiendra dans la salle de Décines-Charpieu. Des joueurs venus du monde entier s'affronteront de 14 h à 21 h 30 sur le jeu vidéo. L'occasion d'assister à un show original et international.

    Toutes les informations ici.

    Festival "Eclat de cirque"

    Cirque Eloize Cirkopolis 1
    © Valérie Remise / 2012 Productions Neuvart

    Dernier événement à ajouter à votre calendrier pour ce week-end : le festival "Eclat de cirque". Organisé par la MJC Ménival en collaboration avec l'école de cirque de Lyon, l'événement se tiendra dimanche 14 septembre au parc de la Mairie du 5e. Des ateliers de cirque parents-enfants se tiendront de 10 h à 11 h avant de laisser place à des ateliers découverte dès 14 h. Des spectacles de compagnies régionales et émergentes se produiront tout au long de la journée.

    Toute la programmation en lien.

