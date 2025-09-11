18 septembre : le syndicat des pharmaciens de l'Ain appelle lui aussi à la grève

Le 18 septembre prochain, le syndicat des pharmaciens de l'Ain sera mobilisé devant la CPAM de Bourg-en-Bresse.

En marge de la grève nationale lancée par l'intersyndicale (UNSA, CFDT, CGT, FO, CGC, CFTC, Solidaires, FSU), le syndicat des pharmaciens de l'Ain organisera une mobilisation le 18 septembre prochain. "A cette occasion l’ensemble des pharmacies du département est appelé à fermer le rideau pour la journée", précise le syndicat qui prévoit 95 % sur l'ensemble du département.

Une manifestation se tiendra devant la CPAM de Bourg-en-Bresse dès 9 h 30. Un cortège se dirigera ensuite en direction de la préfecture.

