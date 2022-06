Lyon : une nouvelle rame street art sur le réseau TCL depuis ce lundi

Cette nouvelle rame street art est visible sur les lignes de tram T3 ou T4.

Cette nouvelle oeuvre est de l'artiste JonOne, artiste new-yorkais. "Intitulée « Punishment », cette performance artistique fait référence à certaines de ses œuvres précédentes mais aussi à ses souvenirs d’enfance lorsque ses professeurs lui demandaient d’écrire des lignes de punition répétitives", explique Sytral Mobilités.

"Recherchant la liberté, la peinture de JonOne - qui se décrit comme un « peintre graffiti expressionniste abstrait » - est énergique et dynamique, pleine de mouvement, et répétitive. Ses œuvres sont très colorées et saturées de lignes enchevêtrées et sinueuses. Son inspiration provient notamment de la rue, de ses racines africaines et caribéennes, mais aussi de la surconsommation américaine", poursuit Sytral Mobilités.



Certaines rames de tram du réseau TCL à Lyon sont déjà "habillées". "En 2022, ce sont ainsi plusieurs rames de tramway qui deviendront à leur tour des œuvres mobiles, faisant du réseau TCL le premier réseau de France support d’une collection de street art", conclut Sytral Mobilités.