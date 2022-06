Principale artère commerçante de Villeurbanne, l’avenue Henri-Barbusse vient d’être intégralement rendue aux piétons. L’installation d’aménagements urbains est prévue dans les prochaines semaines pour l’embellir.

Depuis ce lundi 27 juin, la totalité de l’avenue Henri-Barbusse est rendue aux piétons. La partie sud de la principale artère commerçante du centre-ville de Villeurbanne avait déjà été piétonnisée lors de l’été 2020, mais désormais la portion comprise entre le cours Emile-Zola et la rue Anatole-France l’est également, les véhicules n’ont plus le droit d’y circuler.

Dans le courant du mois de juillet, des bancs et des jardinières y seront installés pour verdir au mieux l’avenue. Cédric Van Styvendael, le maire de la 2e ville du département, explique que "dans un objectif de qualité de vie en ville, d’apaisement de la circulation, de sécurisation des déplacements des piétons et de lutte contre la pollution automobile, la ville de Villeurbanne a souhaité élargir les zones piétonnes en centre-ville et notamment aux Gratte-Ciel".