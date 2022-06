Lyon 25e ville la plus agréable à vivre au monde selon The Economist

L'hebdomadaire britannique The Economist a communiqué son classement international annuel des villes les plus agréables à vivre. Lyon gagne 12 places en un an et se classe 25e.

Les grandes villes françaises et européennes ont le vent en poupe. Dans son classement 2022 des villes les plus agréables à vivre, le réputé magazine britannique The Economist donne de bonnes notes aux métropoles du Vieux Continent.

Paris se classe ainsi 19e sur 172 villes répertoriées et gagne 23 rangs en un an. Lyon arrive pas loin derrière en se hissant au 25e rang, soit un gain de 12 places par rapport à 2021 (37e). À l'inverse, de nombreuses mégalopoles d'Asie et d'Océanie sont en chute libre à cause de la mise en place de restrictions sanitaires locales très fortes depuis quelques mois pour juguler l'épidémie de Covid-19 dans ces pays.

"Les villes d'Europe de l'Ouest et du Canada dominent le haut du classement. La vie quotidienne est quasiment de retour à la normale dans ces villes grâce au taux de vaccination élevé contre le Covid et l'assouplissement des restrictions", analyse The Economist dans sa note explicative.

L'"habitabilité" des villes, pour reprendre le terme employé par le média britannique, est jugée à partir de cinq grands critères : la stabilité politique, la santé, l'environnement (dont l'offre culturelle), l'éducation et les infrastructures.