Réseaux sociaux : la galaxie lyonnaise des influenceurs du Net

Les adolescents les adorent et les regardent à longueur de journée sur les réseaux sociaux. Ces jeunes Lyonnais – souvent méconnus ou décriés – comptent plusieurs centaines de milliers, voire des millions d’abonnés. Quelles stars du Net comptent à Lyon ? Panorama des influenceurs lyonnais.

Ne dépassant pas les 30 ans pour la plupart, ces Lyonnais cumulent pourtant des milliers de followers. Devenus des professionnels de la communication par la force des choses, ils soufflent le chaud et le froid sur les goûts des jeunes. Si Paris reste la place forte de l’influence sur les réseaux sociaux en France, Lyon n’a pas à rougir avec des comptes très populaires sur les plateformes en vogue dans les collèges et lycées. Aujourd’hui, les jeunes de Lyon et d’ailleurs ont déserté Facebook – trop ringard et plus adapté à leurs parents – pour Instagram, filiale de Facebook davantage axée sur les images. Ou encore pour le réseau chinois TikTok avec de courtes vidéos souvent décalées, sans parler de Snapchat et ses vidéos éphémères. Les personnalités lyonnaises qu’ils suivent proposent des contenus concis, vifs, où des internautes se mettent en scène, partagent leur vie et discutent de leurs passions. Mais comment ces jeunes anonymes ont-ils accédé au rang de leaders d’opinion, maîtrisant parfaitement leur image et leur business ?