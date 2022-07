Le titre de transport Tick’Air sera vendu 3 euros et sera valable toute la journée. @WilliamPham

Quelques ajustements vont avoir lieu à la rentrée sur le réseau TCL à Lyon. Tour d'horizon.

Keolis Lyon, qui exploite le réseau TCL à Lyon, explique : "la commission d’adaptation de l’offre de SYTRAL Mobilités se réunit deux fois par an pour apporter les ajustements nécessaires et répondre au mieux à l’évolution des besoins des territoires en matière de déplacements". "Optimisation des temps de parcours, renforts d’offre ou modifications d’itinéraires : autant de mesures qui viendront renforcer l’attractivité du réseau TCL et permettre de répondre aux enjeux des territoires de la métropole, tout en encourageant le report modal", ajoute Keolis.

Ainsi,

les lignes C1 et C2 retrouveront leur terminus d’origine à l’arrêt Part-Dieu Vivier Merle. Par ailleurs, la ligne C2 sera renforcée en heure de pointe.

C3 : près de 7 trajets se rajouteront au départ de Saint-Paul,en semaine et le week-end.

les lignes C3, C8, 7, 57 et N83 reprennent officiellement leurs itinéraires par le Pont des Planches, assurant la desserte du Supermarché aux puces de Vaulx-en-Velin.

Desserte des établissements scolaires

Pour accompagner l’accroissement de fréquentation du lycée Sainte Marie Lyon situé rue du Rambion à Meyzieu, la ligne 85 adapte ses horaires en heure de pointe

Au départ de Bellecour, la ligne 15E prolongera son itinéraire pour deux trajets correspondants aux sorties d’après-midi, jusqu’à Vernaison les Gaupières, pour compléter la desserte de l’établissement

Daisy George Martin à Irigny.

Daisy George Martin à Irigny. La ligne 72 quant à elle, adaptera ses horaires, pour correspondre aux pauses médianes du collège Jean Jacques Rousseau à Tassin-la-Demi-Lune.

Les horaires des départs en matinée de la ligne 96 seront avancés, pour que la correspondance à Neuville empruntée par les collégiens de l’établissement Jean Renoir soit facilitée.

Mais aussi,