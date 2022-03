Lyon : une marche pour le climat ce samedi

Plusieurs associations et groupes de militants se rassemblent ce samedi sur la place Jean-Macé (7e arrondissement de Lyon) pour une marche pour le climat. A un mois de l'élection présidentielle, ils souhaitent sensibiliser les candidats à la question environnementale.

Le rendez-vous est donné à 14 heures par plusieurs associations et groupes de militants comme Lyon Climat ou encore de Greenpeace. Au départ de la place Jean-Macé dans le 7e arrondissement de Lyon, une marche pour le climat se tiendra ce samedi. "A un mois de l'élection présidentielle, nous pouvons encore agir. Nous devons leur rappeler [aux candidats, Ndlr] l’ordre des priorités et faire de 2022 l’année où la France a enfin été à la hauteur des défis sociaux et environnementaux. Nous n’attendrons pas 5 ans de plus", annoncent les organisateurs.

Un nom en référence à un film récent

Le nom de l'événement, "Look Up", est en référence au récent film de Netflix avec Leonardo DiCaprio qui retrace le combat de scientifiques cherchant à faire prendre conscience à la population et aux dirigeants que la planète va être détruite par une météorite. Une analogie de la crise climatique.

En mars 2021, près de 10 000 personnes, selon les organisateurs, avaient défilé dans les rues de Lyon pour réclamer une "une vraie loi climat". Quelques semaines plus tard, ils étaient de nouveau plusieurs milliers à manifester pour sanctionner cette même loi climat adoptée par l’Assemblée nationale et jugée trop peu ambitieuse.

