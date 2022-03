Lancé par la Lyonnaise Anaïz Parfait, l’e-concept store green Au bon Mouve propose des produits du quotidien, des astuces et des services écologiques en tout genre, pour permettre à chacun d’effectuer sa transition écologique à son rythme, sans se prendre la tête.

C’est là que vous trouverez des fournisseurs d’électricité verte, des banques éthiques, des produits pour prendre soin de soi et de sa maison, avec une majorité de made in France et de zéro déchet. Mention spéciale pour les baluchons à thème, comme “L’impeccable” qui contient tout pour avoir une maison nickel sans polluer la planète ou encore “La gourmande”, rempli de produits écologiques pour se refaire une beauté et se régaler.