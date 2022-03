Lyon : Joe Taufete'e a quitté le Lou Rugby et s'engage aux Etats-Unis

Entré en jeu à la 45e minute contre Clermont le 5 mars (25-16), Joe Taufete'e a joué son dernier match sous le maillot du Lou Rugby. Capable de jouer pilier ou talonneur, il s'est engagé avec l'équipe américaine des Giltinis de Los Angeles.

Le joueur de 29 ans, international avec la sélection des Etats-Unis, était arrivé lors de la saison 2020-2021 en provenance de Worcester (Angleterre). Il avait demandé à être libéré pour revenir dans son pays. Il a débuté 8 rencontres sur ses 28 feuilles de match.

The #Giltinis are delighted to announce that our new signing, @USARugby Eagle Joe Taufete'e, has landed in LA.

Read the full announcement here: https://t.co/2sT59CetZr#MLR2022 #RiseOfRugby #USARugby pic.twitter.com/orCQxGfaP7

— LA Giltinis (@Giltinis) March 11, 2022