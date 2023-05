Déjà à l’origine de la fresque de Benzema à Bron, le collectif Artup souhaite rendre hommage au désormais ex-président de l’Olympique lyonnais, Jean-Michel Aulas, en peignant un mur à son image à Gerland.

Emblématique président de l’Olympique lyonnais pendant près de 36 ans, dans la soirée du 7 mai Jean-Michel Aulas a été poussé vers la sortie par le nouveau propriétaire du club. La cohabitation avec l’homme d’affaires américain John Textor, arrivé l’été dernier, aura finalement été de courte durée.

La fresque de Benzema créée à Bron par le collectif lyonnais Artup. DR

Nommé président d’honneur de l’OL, l’entrepreneur lyonnais qui doit être honoré samedi 27 mai par le club et les supporters à l’occasion de la réception de Reims au Groupama Stadium pourrait également faire l’objet d’un hommage plus pérenne. Le collectif Lyonnais Artup, qui avait fait parler de lui en 2022 en créant une fresque géante de Karim Benzema à Bron pour Adidas, s’est proposé de peindre un mur de Lyon pour célébrer les plus de 30 ans de carrière de Jean-Michel Aulas.

15 mètres de haut et 13 mètres de large

"Même si on n’aime pas le foot, Jean-Michel Aulas c’est quelqu’un qui a marqué la ville et qui a donné toute sa vie professionnelle pour ce club", explique Julien Bard, un membre du collectif Artup. Passionné de l’OL depuis son plus jeune âge et abonné au Virage Nord depuis 1989, cet artiste lyonnais confie son "rêve" de voir cette fresque s’afficher dans le 7e arrondissement, "là où tout a démarré", plutôt qu’à proximité du nouveau stade de l’OL. "Pour moi il y a un rayonnement autre que le stade et si on arrive à trouver un mur vers Gerland ce serait génial, ça aurait du sens, mais il faut surtout que ce soit un lieu où l’on peut se rendre à pied pour l’admirer", insiste Julien Bard.

"On ne demande pas à se faire payer, ce n’est pas le but, mais s’ils peuvent nous mettre à disposition un mur, une nacelle et qu’ils nous payent la peinture" Julien Bard, artiste du collectif Artup

Reste désormais à trouver le mur où peindre cette fresque de 15 mètres de haut et 12 à 13 mètres de large. Pour ce faire, le collectif Artup a interpellé la Métropole de Lyon et son président Bruno Bernard sur Twitter et Facebook. "On ne demande pas à se faire payer, ce n’est pas le but, mais s’ils peuvent nous mettre à disposition un mur, une nacelle et qu’ils nous payent la peinture on serait ravi de pouvoir faire cette fresque en hommage à M. Aulas", précise Julien Bard. Pour l’heure le collectif n’a pas encore pris formellement attache avec la collectivité, mais "cela va se faire" assure l’artiste lyonnais, qui espère convaincre le "passionné de foot et de l’OL" qu’est Bruno Bernard.

📢Monsieur @brunobernard_fr , soyons fiers de notre ville de Lyon. Je vous lance cet appel afin de créer un mur dédié à @JM_Aulas , une légende du football lyonnais .Une fresque artistique serait un hommage vibrant à son dévouement pour les lyonnais.



Ensemble, montrons notre… pic.twitter.com/hR23K7E1BG — ArtUp Lyon (@ArtUpLyon) May 20, 2023

De Gerland au Groupama Stadium

Partagé sur les réseaux sociaux, le dessin de cette fresque créé sur informatique par le graphiste Pierre Notton a nécessité près d’une vingtaine d’heures de travail. Concrètement "en bas de la fresque c’est vraiment le début avec Bernard Tapie, qui lui a mis le pied à l’OL, et l’ancien président de l’OL Charles Mighirian". Puis, "plus on monte dans la fresque plus on voit son évolution. On a aussi séparé le côté gauche et droit avec une partie à Gerland, où on retrouve Juninho, Sonny Enderson, une arcade du stade… et sur le côté droit on a le Groupama Stadium avec Wendy Renard et la dernière Ligue des Champions, le ballon d’Or de Karim Benzema…", détaille Julien Bard.

"Ça résume l’ensemble de son passage dans le club, ça montre vraiment le vide qu’il va laisser" Julien Bard, artiste du collectif Artup

De haut en bas et de gauche à droite la fresque résume ainsi la trentaine d’années de Jean-Michel Aulas à Gerland et les dernières années passées au Groupama Stadium. "Ça résume l’ensemble de son passage dans le club, ça montre vraiment le vide qu’il va laisser parce qu’on ne sait pas trop ce qui va se passer pour la suite", ajoute Julien Bard. Tout un symbole pour les fans de l’Olympique lyonnais, qui pourrait voir le jour sur les anciennes terres de l’OL.