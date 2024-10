L’ancien président de l’Olympique Lyonnais, qui a décidé de figurer sur la liste de Philippe Diallo pour les prochaines élections fédérales, s'est confié en profondeur - au micro de Sud Radio - sur 30 ans de changements à Lyon, à l'occasion du trentenaire de Lyon Capitale.

Jean-Michel Aulas, ancien président emblématique de l’Olympique Lyonnais et actuel vice-président de la Fédération française de football (FFF), a récemment fait savoir qu’il entendait poursuivre son rôle au sein de l’instance dirigeante du football français. Alors qu’il avait initialement prévu de se retirer et de se consacrer uniquement à la présidence de la Ligue féminine professionnelle, Aulas a décidé de rejoindre la liste de Philippe Diallo, président actuel de la FFF, pour les élections fédérales de décembre 2024.

"La sécurité passe avant ou à côté des problèmes environnementaux"

Lors d'une interview enregistrée dans les studios de Lyon Capitale TV/Urbavista à Lyon, Jean-Michel Aulas est revenu sur ce revirement, mais a également évoqué, en détails, l'évolution de Lyon et de son agglomération en 30 ans. Paul Bocuse, Gérard Collomb, Raymond Barre, "JMA" a donné son point de vue sur divers personnalités et sujets, dont la politique actuelle à Lyon : "La sécurité passe avant ou à côté des problèmes environnementaux. Il y a effectivement eu une évolution en 30 ans, et il y a (aujourd'hui) une prise de conscience que l'insécurité a grandi."

Cet entretien exclusif, diffusé sur Sud Radio, du groupe Fiducial Médias, est accompagné d'une interview de Guillaume Lamy, rédacteur en chef de Lyon Capitale, à l'occasion du 30e anniversaire du journal. La rediffusion complète est à retrouver ci-dessous.