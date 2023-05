36 ans plus tard, Jean-Michel Aulas et l'Olympique lyonnais, c'est fini

OL Group a annoncé ce lundi 8 mai le départ de Jean-Michel Aulas à la tête de l'Olympique lyonnais, après 36 ans de présidence.

Il était l'un des principaux représentants de la capitale des Gaules en France et à l'international. A 74 ans, et alors qu'il n'était pas les tribunes ce dimanche contre Montpellier, Jean-Michel Aulas n'est plus le président de l'Olympique lyonnais, a annoncé OL Group dans un communiqué de presse. 36 ans après ses prises de fonctions, alors que le club était en Ligue 2, l'un des présidents de club les plus emblématiques de France aura offert sept titres de champions de France aux Lyonnais, et de belles épopées en Ligue des Champions.

"Une place forte du football européen tant chez les hommes que chez les femmes"

C'est le nouveau propriétaire, John Textor, qui prend les fonctions de président directeur général du club, Jean-Michel Aulas bénéficie d'un poste de président d'honneur. "OL Groupe remercie très sincèrement Monsieur Jean-Michel Aulas pour son engagement et son dévouement sans réserve envers l’Olympique Lyonnais pendant plus de trois décennies, au cours desquelles plus de 50 titres ont été remportés aussi bien pour les équipes masculines que féminines. OL Groupe est heureux de pouvoir continuer à bénéficier de l’expertise et de l’accompagnement de Monsieur Jean-Michel Aulas. Toutes les parties prenantes lui sont reconnaissantes pour son engagement et ses qualités de dirigeant qui ont permis au club de devenir une place forte du football européen tant chez les hommes que chez les femmes", peut-on lire dans le communiqué.

Propriétaire de son stade, vainqueur de huit Ligue des Champions avec son équipe féminine, une place en Ligue des Champions presque systématique chez les hommes, Jean-Michel Aulas a su être précurseur, même si lors de ces dernières saisons, une partie des supporters a pu remettre en cause la gouvernance du club, jugée notamment trop portée sur l'aspect financier au détriment de la performance. A noter qu'au moment du rachat du club par John Textor, il était entendu que Jean-Michel Aulas devait rester encore trois ans à la tête de l'Olympique lyonnais, selon nos confrères de l'Equipe, les divergences de vision avec le nouveau dirigeants américain étaient trop importantes. Aussi, Jean-Michel Aulas souhaiterais prendre la tête de la FFF féminine.