Lutte contre le sida : une marche commémorative vendredi à Lyon

Ce vendredi 1er décembre, journée mondiale de lutte contre le sida, une marche commémorative est organisée par le centre LGBTI+ de Lyon dès 19 heures sur la place Bellecour.

La lutte contre le sida continue quarante ans après son apparition. Ce vendredi 1er décembre, journée mondiale de lutte contre le sida, une marche commémorative s'élancera de la place Bellecour dès 19 heures. Organisateur de la marche, le centre LGBTI+ de Lyon sera accompagné d’autres associations comme AIDES, COREVIH, ou encore SOS Homophobie.

Cette marche commémorative existe depuis plus de 20 ans à Lyon, et cette année encore, l’objectif est double. Il s'agit d'abord, "de commémorer les personnes atteintes du VIH qui sont décédées, et de sensibiliser, faire de la prévention auprès du plus grand nombre", explique Aymeric Martin, co-président du centre LGBTI+ de Lyon. Céline de Laurens, élue à la santé à la Ville de Lyon sera également présente à la marche, mais pour le co-président, ce n’est rien de bien surprenant. "Cela fait déjà plusieurs années que la Ville de Lyon participe, et puis, à mes yeux, c’est tout à fait normal qu’elle s’empare de ces questions de santé", continue-t-il.

Un manque d’éducation sexuelle chez les jeunes

Une prise de conscience de la collectivité qui ne semble pas aussi nette dans d’autres institutions. Selon l'association ce serait notamment le cas au niveau de l’Éducation nationale, qui ne respecterait pas les cours obligatoires d’éducation sexuelle. "On a un déficit énorme", explique Aymeric Martin. L’absence de ces cours auprès des jeunes aurait des conséquences au-delà même de la prévention au VIH. "Ça n’aide pas sur les autres questions comme le consentement et la découverte de qui nous sommes, entre autres", conclut le co-président du centre. Un manque d'information qui se ressent chez les jeunes interrogés.

En 2022, 31 % des jeunes estimaient être mal informés sur ces questions d’éducation sexuelle, "une augmentation de 20 points par rapport à 2009", rapporte l’enquête « Les jeunes, l’information et la prévention du SIDA », menée par Sidaction en 2022. 24 % affirmaient également même n’avoir jamais bénéficié d’un enseignement sur le VIH.

6 000 nouveaux cas chaque année en France

En France, environ 200 000 personnes sont séropositives, dont 24 000 personnes qui l’ignorent. Plus inquiétant, ce sont environ 6 000 personnes qui découvrent leur séropositivité chaque année. En Auvergne-Rhône-Alpes, le taux de découverte de séropositivité en 2022 était de 50 pour un million d'habitants, d'après le rapport de Santé Publique France publié ce mois-ci. Un résultat plutôt dans la moyenne haute, toujours selon le rapport. Le constat est donc mitigé, malgré les solutions médicales qui existent aujourd’hui.

Alors, pour essayer de sensibiliser le plus grand nombre, le Comité de coordination régional de lutte contre le VIH (COREVIH) Lyon Vallée du Rhône a lancé son application « 95 % », pour « vivre une expérience immersive et éducation » autour du VIH.