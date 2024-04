Lyon, soirée débat contre le racisme dans les salons de la mairie

Le projet "Salam, Shalom, Salut" mené par SOS Racisme fait étape à Lyon. Une soirée débat est prévue jeudi 18 avril dans les salons de l'Hôtel de ville.

La Ville de Lyon va accueillir, jeudi 18 avril, une soirée débat organisée par SOS Racisme. Le projet a pour but de faire ""face à la montée de la banalisation des haines racistes et antisémites, ainsi que de la violence d'extrême-droite."

L'évènement se tiendra dans les salons de l'Hôtel de Ville à partir de 19 heures. L'entrée pour assister aux discussions est ouverte à tous et gratuite sur inscription.

Un tour de France de l'anti-racisme

Le projet "Salam, Shalom, Salut" est né en 2018 suite au meurtre antisémite de Mireille Knoll et celui de Saïd El Barkaou. "Cette initiative avait pour ambition de démontrer que les jeunes Juifs et Arabes, loin d'accepter les haines croisées, étaient capables de dialoguer et d'agir ensemble", indique l'association.

La soirée commencera par une présentation complète du projet en cours et sera suivie par un échange dans la salle avec les groupes de jeunes. Les responsables de l'association et des élus sont attendus dans l'assemblée.