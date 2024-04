Le risque d'allergies aux pollens repart à la hausse dans le Rhône

Le département est en vigilance jaune pour les pollens de chêne et graminées et passera en vigilance rouge pour le bouleau en fin de semaine.

Avec l'arrivée du printemps il y a presque un mois, les pollens ont fait leur grand retour. En particulier avec le beau temps de ces dernières semaines. Si les températures sont récemment redescendues, tout comme le risque d'allergies, les pollens restent bien présents dans l'air rhodanien.

Attention au bouleau pendant les vacances

Depuis quelques jours, le Rhône est en vigilance jaune pour les pollens de chêne et graminées. En particulier, les champs de blé, d'avoine, seigle et orge sont en fin de floraison. Ils "prennent le relais des pollens de bouleau et sont de plus en plus présents dans l'air", indique le Réseau national de surveillance aérobiologique (RNSA). Mais les allergiques seront surtout exposés en fin de semaine en raison d'une nouvelle vague de pollens de bouleau. Le département pourrait ainsi passer en vigilance rouge du 19 au 21 avril.

Pour limiter le risque d'allergies, l'Agence régionale de santé (ARS) recommande d'aérer son logement avant 10 heures et après 19 heures. Mais aussi d'éviter de conduire les fenêtres ouvertes et d'éviter les efforts physiques intenses en plein air. Pour les personnes sujettes aux allergies, il est préconisé de limiter la consommation de tabac et l'usage de parfums et de porter des lunettes de soleil. En cas de doute, les médecins et pharmaciens peuvent fournir des traitements adaptés.

