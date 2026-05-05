Été 2026 : les Français revoient leurs habitudes de voyage, favorisant les séjours courts. Lyon s’impose comme la ville la plus prisée.

Les premières tendances de voyage des français pour l’été 2026 se dessinent. Selon une étude d’Hotels.com et Abritel, les français font attention à leur budget, et privilégient des destinations de proximité. Le prix des billets d’avion a augmenté en raison de la hausse du prix du carburant et du rallongement de certains itinéraires, Ainsi, dans ce contexte économique encore incertain, ils privilégient des destinations en France ou à l’étranger proche.

De nouvelles façons de voyager

"Face à la pression sur les prix des billets d'avion, les voyageurs recherchent des alternatives, privilégient les destinations plus proches de chez eux et explorent de nouvelles façons de voyager pour maximiser les expériences tout en préservant un bon rapport qualité- prix" , explique Xavier Rousselou, porte-parole de Hotels.com.

Lyon prend la première place du classement (+55 %) devant Toulouse (+45 %) et Bordeaux (+20 %).Ce classement n’est pas celui des villes les plus recherchées mais celles dont les recherches augmentent le plus, donc celles qui ont le plus le vent en poupe, celles qui sont les plus "tendance".

Le city-trip est tout simplement un séjour urbain. La tendance actuelle est au séjour multi-hôtels, le fait de séjourner dans plusieurs hôtels dans une même destination au cours du même séjour. C’est un phénomène notamment urbain. Concrètement, cela permet de découvrir différents quartiers/ambiances mais aussi de passer quelques nuits dans un hôtel classique et très abordable et une nuit dans un hôtel plus chic pour une expérience mémorable tout en optimisant son budget. Exemple pour Lyon : 2 nuits dans un 3 étoiles puis 1 nuit dans un Boutique-hôtel du Vieux Lyon ou un 5 étoiles sur les hauteurs de Fourvière.

Toujours en quête d'optimisation de leur budget, les français priorisent des destinations situées à quelques heures seulement des grandes métropoles. Le tarif moyen par nuit en juillet-août est 20 % à 30 % inférieur à celui pratiqué sur les côtes du sud de l'hexagone.

L'Isère est la deuxième destination la plus tendance sur Abritel, connaisant une augmentation de 20 %. Le Puy-de-Dôme prend quant à lui la dixième position avec une augmentation de 10 %.

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