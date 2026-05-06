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Grande Mosquée de Lyon
Grande Mosquée de Lyon © Romane Thevenot

Fête de l’Aïd : les consignes sanitaires strictes de la Préfecture du Rhône

  • par La Rédaction

    • À l’approche de l’Aïd al-Adha 2026 prévue autour du 27 mai, la préfecture du Rhône rappelle les règles sanitaires et les sanctions encourues en cas d’abattage illégal.

    Comme chaque année, la Préfecture du Rhône et la Grande Mosquée de Lyon ont annoncé des mesures spécifiques pour encadrer la célébration de l’Aïd al-Adha 2026. Un arrêté préfectoral s’applique du 4 mai au 8 juin afin de garantir le respect des règles sanitaires et la protection des élevages.

    Le texte interdit notamment le transport et la livraison de bovins, moutons et chèvres en dehors des abattoirs agréés et des exploitations déclarées. La vente ou le don d’animaux à des particuliers est également proscrit, tout comme leur détention sans statut d’éleveur. Les contrevenants s’exposent à des amendes de 750 euros.

    Deux abattoirs agréés

    Le jour de la fête, seuls les abattoirs agréés du département, à Givors et St Romain de Popey, seront autorisés à pratiquer l’abattage rituel. Les autorités rappellent que toute pratique hors structure habilitée constitue un délit passible de six mois d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, en raison des risques sanitaires.

    Cette vigilance est renforcée par la circulation de maladies animales en Europe, en Turquie et en Afrique. Les importations d’animaux devront respecter des conditions sanitaires strictes, tandis que des contrôles seront menés sur le territoire pour prévenir toute infraction.

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