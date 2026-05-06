Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux la semaine dernière, Yom Yidikes, coach de MMA à Villeurbanne, a été filmé donnant des coups de pied à ses élèves. La préfecture a pris un arrêté pour l’interdire d’exercer pour six mois.

Depuis plusieurs jours, la polémique enfle. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, un coach de MMA enseignant à Villeurbanne, Yom Yidikes, est filmé avec ses élèves lors d’un entraînement. Une séance lors de laquelle il donne de violents coups de pied et crie sur ses élèves. "C’est de la mise en scène, les parents assistent aux séances et personne ne force les enfants à s’inscrire", s’est expliqué quelques jours plus tard l’entraîneur de 34 ans, également soutenu par son club et les parents d’élèves.

Une justification insuffisante aux yeux de la préfecture du Rhône qui a pris ce mercredi un arrêté interdisant le coach d’exercer pour six mois, révèlent nos confrères de BFM Lyon. Dans le document, les services de l’État font référence à "la force des coups de pied et de poing portés à des pratiquants mineurs immobiles au niveau du torse de l'abdomen et des côtes et les projetant à plusieurs mètres", mais également aux "pleurs de certains enfants engendrés par les coups". "Des agissements qui ne sont pas conformes à ce qui est attendu d'un éducateur sportif", assure l’arrêté.

Des agissements signalés par l’association Mouv’Enfants

Dans un communiqué diffusé mardi, l’association de protection des enfants Mouv’Enfant et son fondateur Arnaud Gallais dénoncent "des faits d’une extrême gravité" et "des comportements profondément préoccupants : des enfants humiliés, contraints de se mettre à genoux pour boire de l’eau, soumis à des mises en situation dégradantes et contraires à toute éthique éducative et sportive". Contacté par Lyon Capitale ce mercredi, Arnaud Gallais se félicite de cette suspension. "C’est une bonne chose. Une vraie victoire contre les violences faites aux enfants", souligne-t-il.

Il rappelle cependant que l’entraîneur Yom Yidikes avait déjà fait l’objet de signalements il y a trois ans. "Six mois, ça laisse le temps de mener une enquête. Mais il faut aller plus loin. La Fédération de MMA dit, elle-même, que ces méthodes sont obsolètes." À ce titre, Arnaud Gallais a interpellé la Fédération française de MMA, le ministère des Sports, ainsi que le Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes et la Haute-commissaire à l’enfance, Sarah El Haïry, "afin qu’elle se saisisse sans délai de cette situation." L’association exige l’ouverture "immédiate" d’une enquête administrative et disciplinaire, alors que Yom Yidikes "n’a jamais été affilié à la Fédération française de MMA, ni à titre personnel, ni via son club", précise l'association.

"On se réserve le droit de porter plainte"

Arnaud Gallais a également dévoilé plusieurs messages privés échangés avec l’entraîneur villeurbannais. Il dénonce des "menaces et insultes" incluant des propos à "caractère homophobe". "On se réserve le droit de porter plainte. La manière dont il parle et insulte nous inquiète puisque ce monsieur a la capacité d’être aux côtés d'enfants", assure-t-il encore. Et d’ajouter : "On a un point avec notre avocat ce soir. Nous verrons à ce moment-là les suites que nous donnons."

Crédit : association Mouv'Enfants Crédit : association Mouv'Enfants

Une pétition a par ailleurs été mise en ligne par Mouv’Enfants et recueille déjà plus de 8 770 signatures.

Sur ses réseaux sociaux, Yom Yidikes annonce quant à lui qu’il va porter plainte en diffamation contre ceux qui l’accusent de "violences" et pour atteinte à la vie privée. "On se retrouve tous au tribunal", conclut-il.