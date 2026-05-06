Amazon investit 15 milliards d'euros en France : 3 000 postes à pourvoir dans le Rhône

Dans le cadre d’un vaste plan d’investissements de 15 milliards d’euros en France, Amazon propose 3 000 postes en CDI sur son site de Colombier-Saugnieu (Rhône).

Amazon investit massivement en France. L’entreprise fondée par l’Américain Jeff Bezos annonce un grand plan d’investissement à hauteur de 15 milliards d’euros en France sur trois ans (2026 - 2028), soit son plus gros investissement sur le territoire. Ces investissements couvriront les dépenses d'infrastructure et d'exploitation, notamment la construction de nouveaux sites logistiques, des investissements dans leur réseau existant, ainsi que le développement de leurs capacités cloud et IA en France.

Cela permet donc à l’entreprise de créer plus de 7 000 emplois en CDI à travers le pays, dont 1 000 sur son futur site de distribution à Illiers-Combray, 1 000 également à Beauvais, 2 000 en 2027 sur son site d’Ensisheim et 3 000 sur son site de Colombier-Saugnieu, près de Lyon. Les candidatures sont d'ores et déjà ouvertes.

"C’est notre engagement le plus important en France depuis plus de 25 ans et c’est la preuve tangible de notre confiance dans l’avenir économique et technologique du pays", déclare Jean-Baptiste Thomas, directeur général d'Amazon en France.