Actualité
Photo d’illustration d’un centre de distribution d’Amazon. (Photo de GUILLAUME SOUVANT / AFP)

Amazon investit 15 milliards d'euros en France : 3 000 postes à pourvoir dans le Rhône

  • par LR

    • Dans le cadre d’un vaste plan d’investissements de 15 milliards d’euros en France, Amazon propose 3 000 postes en CDI sur son site de Colombier-Saugnieu (Rhône).

    Amazon investit massivement en France. L’entreprise fondée par l’Américain Jeff Bezos annonce un grand plan d’investissement à hauteur de 15 milliards d’euros en France sur trois ans (2026 - 2028), soit son plus gros investissement sur le territoire. Ces investissements couvriront les dépenses d'infrastructure et d'exploitation, notamment la construction de nouveaux sites logistiques, des investissements dans leur réseau existant, ainsi que le développement de leurs capacités cloud et IA en France.

    Cela permet donc à l’entreprise de créer plus de 7 000 emplois en CDI à travers le pays, dont 1 000 sur son futur site de distribution à Illiers-Combray, 1 000 également à Beauvais, 2 000 en 2027 sur son site d’Ensisheim et 3 000 sur son site de Colombier-Saugnieu, près de Lyon. Les candidatures sont d'ores et déjà ouvertes.

    "C’est notre engagement le plus important en France depuis plus de 25 ans et c’est la preuve tangible de notre confiance dans l’avenir économique et technologique du pays", déclare Jean-Baptiste Thomas, directeur général d'Amazon en France.

    à lire également
    Lyon : les parents de l'école Condorcet alertent sur la possible fermeture de deux classes à la rentrée

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Amazon investit 15 milliards d'euros en France : 3 000 postes à pourvoir dans le Rhône 11:38
    Lyon : les parents de l'école Condorcet alertent sur la possible fermeture de deux classes à la rentrée 11:11
    Tunnel sous Fourvière : quatre week-ends de fermeture en mai  10:47
    Job Dating
    Plus de 1 100 recrutements annoncés par Bouygues en Auvergne-Rhône-Alpes d’ici fin 2026 09:50
    Lyon : deux piétons gravement blessés après un choc avec un scooter en Presqu’île
    Un homme tué par un train à un passage à niveau dans le Beaujolais 09:24
    d'heure en heure
    À Vaulx-en-Velin, mobilisation au collège Aimé Césaire pour dénoncer des conditions dégradées 08:50
    L'Asvel proche de verrouiller la 4e place après sa victoire face à Bourg 08:26
    Circulation très perturbée à Lyon : plusieurs axes fermés dès ce week-end 08:14
    gendarme
    Gendarmes tués par un forcené en 2020 en Auvergne-Rhône-Alpes : plaintes pour négligences classées sans suite 08:01
    Orages violents : l'activité orageuse a été très intense ce mardi dans la région 07:40
    L'ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance orages 07:31
    Temps Pluvieux @Hugo LAUBEPIN
    Un mercredi pluvieux et instable à Lyon, jusqu'à 17 degrés attendus 07:14
    Renaud Payre
    "La dérégulation ne remplacera jamais l’investissement" : Renaud Payre alerte sur la loi logement 07:00
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut