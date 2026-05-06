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Plus de 1 100 recrutements annoncés par Bouygues en Auvergne-Rhône-Alpes d’ici fin 2026

  • par LR

    • Le groupe prévoit une vaste campagne d’embauches dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, portée notamment par les besoins du BTP et des services à l’énergie.

    Le groupe Bouygues a dévoilé un important plan de recrutements pour 2026, avec 8 500 postes à pourvoir en France. La région Auvergne‑Rhône‑Alpes figure parmi les principaux bassins d’embauche : 1 130 postes doivent y être créés d’ici la fin de l’année, selon nos confrères de Tribune de Lyon.

    Ces embauches concerneront en priorité les zones les plus dynamiques, autour de la métropole de Lyon et dans les Savoies, où les chantiers et les projets liés à l’énergie se multiplient. Les métiers techniques devraient représenter l’essentiel des besoins, notamment dans la construction et les services énergétiques.

    Une grande partie des recrutements passera par Equans, spécialisée dans les services multi-techniques. Techniciens de maintenance, électriciens et conducteurs de travaux figurent parmi les profils les plus recherchés. Des opportunités existent aussi dans le numérique, les réseaux ou encore les médias.

    Pour séduire les candidats, l’entreprise met en avant la mobilité interne et l’actionnariat salarié.

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