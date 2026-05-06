Une nouvelle phase des travaux sur les viaducs de Pierre-Bénite débute ce week-end avec plusieurs fermetures programmées sur l’A7 et les axes voisins.

Les travaux de réhabilitation des viaducs de Pierre-Bénite franchissent une étape importante ce mois de mai. Plusieurs fermetures complètes de l’A7 et des axes voisins sont programmées dès ce jeudi 7 mai à 22 heures.

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Engagé depuis début 2025, le chantier des viaducs de Pierre-Bénite se poursuit avec une nouvelle série d’interventions nécessitant des coupures de circulation prolongées sur le sud de l’agglomération lyonnaise.

Les restrictions seront mises en place lors de quatre week-ends : du 7 mai à 22 h au 11 mai à 6 h, du 13 mai à 22 h au 18 mai à 6 h, du 22 mai à 22 h au 26 mai à 6 h, du 29 mai à 22 h au 1er juin à 6 h. Durant ces périodes, l’A7 sera totalement fermée dans le sens Paris/Marseille, entre Pierre-Bénite et Saint-Fons. La circulation sera également interrompue sur plusieurs portions de la M6 et de la M7, afin de permettre la coordination des différents chantiers en cours.

Interventions lourdes

Pour rejoindre l’A7 vers Marseille depuis le pont de Pierre-Bénite, les automobilistes sont invités à emprunter un itinéraire alternatif via l’A450 en direction de Brignais, la RD342 vers Rive-de-Gier, puis l’A47 au niveau de Givors. Les autorités recommandent également de privilégier les grands axes de contournement situés à l’est de l’agglomération lyonnaise, afin d’éviter les importants ralentissements attendus dans le secteur sud de Lyon.

La réhabilitation des viaducs de Pierre-Bénite constitue l’un des plus importants chantiers routiers actuellement menés dans la métropole lyonnaise. Cette nouvelle phase doit permettre de poursuivre les travaux de modernisation et de sécurisation de l’ouvrage dont certaines infrastructures nécessitaient des interventions lourdes après plusieurs décennies d’exploitation.