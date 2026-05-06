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Un chiffre d'affaires en hausse : fin des difficultés pour LDLC, qui repart de l'avant

  • par Romain Balme

    • Le groupe high-tech basé à Limonest retrouve des couleurs avec un chiffre d’affaires en hausse sur 2025-2026, porté par les ventes aux particuliers.

    Basé à Limonest, LDLC sort la tête de l'eau. L'entreprise spécialisée dans le high-tech a connu une croissance de 3,7 % de son chiffre d'affaires, le portant ainsi à 554,1 millions d’euros sur l'exercice 2025-2026. Des résultats qui contrastent avec les deux plans de sauvegarde de l'emploi, mis en place début 2025, et le licenciement de 80 employés. Selon nos confrères du Progrès, cette progression est portée par le dynamisme du BtoC (ventes aux particuliers), qui a généré  395,4 millions d’euros sur l’exercice, en croissance de 4,5 %.

    L'activité BtoB (commerce entre entreprises) reprend sa progression, avec un chiffre d’affaires de 146,3 millions d’euros, en hausse de 1,4 %. Seule ombre au tableau, un quatrième trimestre en repli lié à l’absence de lancement de nouveaux modèles de cartes graphiques par Nvidia.

    LDLC veut céder son activité de réalité virtuelle

    Pour la suite, la direction du groupe table sur une marge brute supérieure à 24 % sur l'exercice 2025-2026. Son directeur général, Olivier de la Clergerie justifie ces chiffres par "une bonne gestion" et annonce "un exercice record hors période Covid."

    Malgré un chiffre d'affaires qui a le vent en poupe, LDLC envisage de céder l'activité liée à la création de jeux et de contenus en réalité virtuelle. Ce projet sera présenté aux instances représentatives du personnel pendant l’exercice en cours.

    Lire aussi : Dans les coulisses de la LDLC Arena de Lyon

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