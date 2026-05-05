Le bilan publié par Santé publique France confirme une hausse nationale des noyades en 2025. La région Auvergne-Rhône-Alpes fait partie des régions les plus concernées.

L’été 2025 a été marqué par une hausse des noyades en France, selon le dernier bilan de Santé publique France publié ce mardi. Entre le 1er juin et le 30 septembre, 1 418 noyades ont été recensées dans le pays, dont 409 mortelles. Une progression de 14 % par rapport à l’année précédente, largement liée aux épisodes de fortes chaleurs qui ont favorisé la fréquentation des sites de baignade.

En Auvergne‑Rhône‑Alpes, 114 noyades ont été enregistrées sur la période, dont 40 suivies de décès. La région figure parmi les territoires les plus touchés hors littoral, notamment en raison de la présence de nombreux lacs, rivières et plans d’eau.

Les épisodes de canicule ont pesé

Le Rhône concentre à lui seul 27 noyades, dont 7 mortelles. Des chiffres légèrement en baisse par rapport à 2024, mais qui restent élevés. Comme ailleurs dans les régions sans façade maritime, la majorité des décès surviennent dans les cours d’eau et plans d’eau, qui représentent environ la moitié des noyades mortelles.

Au niveau national, les adultes demeurent les principales victimes : ils représentent 57 % des noyades et près de 9 décès sur 10. Preuve que les épisodes de canicule ont particulièrement pesé, entre le 19 juin et le 8 juillet, les noyades ont bondi de 135 % par rapport à la même période en 2024.