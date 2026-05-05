À Villeurbanne, les Puces du canal placées en procédure de sauvegarde

Le tribunal des activités économiques de Lyon a ordonné l’ouverture d’une procédure de sauvegarde pour les Puces du canal à Villeurbanne.

Deuxième plus grand marché aux puces de France, les Puces du canal de Villeurbanne sont placées en procédure de sauvegarde. Comme le révèlent nos confrères du Progrès, le tribunal des activités économiques de Lyon aurait ordonné l'ouverture de cette procédure après un contrôle fiscal.

Cette dernière devrait permettre de geler les créances et d'éviter d’aggraver les difficultés financières que connaît la structure. Mais le patron des Puces du canal, Stephan Blanchet, se veut rassurant, évoquant une décision "qui s’inscrit dans le cadre d’une gestion responsable." L’activité "est même plus bonne", confie-t-il. Et d’ajouter : "Compte tenu des problématiques liées au pouvoir d’achat, il y a un véritable engouement pour les puces. On affiche une fréquentation d’environ 500 000 visiteurs par an."

Pour rappel, les Puces du canal ont ouvert leurs portes en 1995 et proposent tous les jeudis, samedis et dimanches sur 6 hectares différents objets, meubles et vêtements.

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