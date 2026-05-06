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Nikolaj Szeps-Znaider © Nicolas Auproux

Nikolaj Szeps-Znaider reste directeur musical de l’Orchestre national de Lyon

  • par C.M.

    • La Ville de Lyon annonce que le contrat de Nikolaj Szeps-Znaider en tant que directeur musical de l’Orchestre national de Lyon est prolongé jusqu’au 31 août 2029.

    À la tête de l’Orchestre national de Lyon depuis septembre 2020, Nikolaj Szeps-Znaider voit son contrat prolongé jusqu’au 31 août 2029, ont annoncé le maire de Lyon, Grégory Doucet, et son adjointe à la Culture Philomène Récamier, ce mercredi dans un communiqué.

    Violoniste et chef d’orchestre, Nikolaj Szps-Znaider, "entend poursuivre le travail de fond entrepris sur le répertoire de l’orchestre en plaçant Gustav Mahler au cœur de cette démarche — notamment en présentant ses symphonies lesquelles dessinent un point de convergence entre la musique dont il s’est nourri et les compositeurs qu’il a, à son tour, inspirés", précise le communiqué.

    Il souhaite par ailleurs pouvoir "proposer un opéra en version concert chaque saison avec, dès 2027, Elektra de Richard Strauss. À ce titre, il emmène également l’orchestre dans une politique discographique ambitieuse avec la sortie au printemps prochain, sous le label Alpha, d’un coffret dédié au même Richard Strauss." La saison 2026-2027 s’ouvrira avec l’œuvre-monument d'Olivier Messiaen — la Turangalîla symphonie — avant d’épouser les couleurs de la musique de Bohême et Moravie, fil rouge de la programmation.

    Lire aussi : Orchestre national de Lyon : Quatrain des Alpes

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