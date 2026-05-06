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Bouchon à l’entrée du tunnel de Fourvière. Image d’illustration. @WilliamPham

Tunnel sous Fourvière : quatre week-ends de fermeture en mai 

  • par La Rédaction

    • Le tunnel sous Fourvière sera totalement fermé à plusieurs reprises durant le mois de mai dans le cadre d’importants travaux de rénovation et de sécurisation.

    Le tunnel sous Fourvière entre dans une nouvelle phase de travaux majeurs dès ce jeudi 7 mai au soir. Plusieurs fermetures totales de circulation sont programmées durant le mois de mai, avec un impact important attendu sur le trafic lyonnais. Les automobilistes devront anticiper leurs déplacements. 

    A lire aussi : Circulation très perturbée à Lyon : plusieurs axes fermés dès ce week-end

    Dans le cadre du vaste chantier de modernisation des infrastructures lyonnaises, la Direction interdépartementale des routes Centre-Est engage, des interventions lourdes dans le tunnel sous Fourvière entraînant des coupures complètes sur la M6 et les accès vers le centre de Lyon.

    Les restrictions de circulation seront appliquées aux dates suivantes : du 7 mai à 22 h au 11 mai à 6 h, du 13 mai à 22 h au 18 mai à 6 h, du 22 mai à 22 h au 26 mai à 6 h du 29 mai à 22 h au 1er juin à 6 h.

    Des week-ends pas choisis par hasard

    Pendant ces périodes, la circulation sera totalement interrompue dans les deux sens entre l’échangeur de Valvert et l’échangeur 1 de la M7. La M6 sera également fermée entre la porte de Valvert et Lyon-Centre. 

    Cette nouvelle étape doit permettre de finaliser plusieurs opérations importantes à l’intérieur du tunnel sous Fourvière. Les équipes interviendront notamment sur : la réparation des murs côté Paris / Marseille, la réfection de près de 150 mètres de tunnel, le remplacement complet de l’éclairage dans les deux sens, des opérations de séchage des bétons nécessitant une interruption prolongée du trafic. Des interventions sont également prévues au niveau des trémies de Perrache directement liées au fonctionnement de l’axe autoroutier traversant Lyon.

    Face aux perturbations attendues les autorités recommandent d’éviter le secteur et d’emprunter les grands itinéraires de contournement par l’est lyonnais notamment via l’A46 et la rocade Est.

    La Métropole de Lyon indique avoir choisi les week-ends prolongés de mai afin de limiter autant que possible l’impact sur la circulation traditionnellement moins dense durant les jours fériés.

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