Lyon : les parents de l'école Condorcet alertent sur la possible fermeture de deux classes à la rentrée

Dans le 3e arrondissement de Lyon, les familles de l’école Condorcet s’opposent à la fermeture possible d’une classe de maternelle et de primaire à la rentrée prochaine.

Parents et professeurs restent mobilisés. Alors que 149 classes sont menacées de fermeture la rentrée prochaine dans le Rhône, une soixantaine d'établissements serait concernée à Lyon. Début avril, le maire Grégory Doucet s’était d’ailleurs rendu avec son adjointe à l’Éducation, Stéphanie Léger, aux côtés de parents d’élèves du groupe scolaire Jules Verne, dans le 3e arrondissement pour réaffirmer son engagement et promettre de "mener le combat" pour que le moins de classes ne ferment.

Ce mardi, c’est une autre école du 3e arrondissement qui a exprimé son inquiétude. Dans un communiqué, les familles de l’école Condorcet alertent en effet sur la possible fermeture d’une classe de maternelle et de primaire la rentrée prochaine. "Cette décision entraînerait une augmentation significative du nombre d’élèves par classe, avec pour conséquence directe une dégradation des conditions d’apprentissage pour les enfants, des conditions de travail pour les équipes éducatives et une remise en cause d'un modèle scolaire unique à Lyon !", écrivent-ils.

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"La seule école de Lyon à accueillir des enfants sourds de toute la région"

L’école Condorcet est par ailleurs "la seule école de Lyon à accueillir des enfants sourds de toute la région", leur permettant ainsi "de suivre un enseignement adapté en Langue des Signes Française (LSF)." Ces deux fermetures auraient donc un grave impact sur les conditions d’apprentissage, déjà particulières, de ces enfants. "Fermer des classes, ce n’est donc pas seulement une question de chiffres. C’est fragiliser un écosystème éducatif exemplaire, construit depuis des années, qui permet à tous les enfants, quels que soient leurs besoins, d’apprendre ensemble. Nous refusons de voir disparaître cet équilibre", martèlent encore les parents.

Une pétition en ligne a été lancée afin de soutenir les parents, qui demandent le maintien de ces deux classes "afin de garantir des conditions d’apprentissage dignes pour tous les élèves." Plus de 660 signatures ont déjà été récoltées.

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