La fondation Renaud nous fait découvrir l’œuvre variée et surprenante de Jacqueline Salmon, figure de la photographie contemporaine française.

Architecte de formation, lyonnaise d’origine, Jacqueline Salmon construit depuis 1981 une œuvre photographique à la croisée de l’histoire de l’art, de la philosophie et de l’histoire, nourrissant son travail de rencontres avec des philosophes et écrivains, créant des œuvres variées avec plusieurs niveaux de lecture.

Entrecroisant photos, dessins, peintures et collections de la fondation, Desseins et autres destins nous plonge dans son exploration du paysage, de la nature et du cycle de la vie, où elle transforme sa recherche de la compréhension du monde en quête existentielle.

Déclarée en mort cérébrale après un grave accident en 1973, sauvée par une grosse opération, elle déclare dans un film : “Je suis une survivante, je suis le résultat d’un énorme chantier, je suis là parce que des gens ont travaillé sur moi et j’ai une responsabilité de montrer quelque chose d’universel.”

L’exposition révèle ainsi la construction d’une pensée qui se fait dans l’agencement, l’artiste considérant ses œuvres comme étant elles-mêmes des chantiers.

Relation entre le nu féminin et la botanique

On découvre une série sur les légumes où elle se reconnecte à la nature, mettant en exergue ce qui ne se voit pas, les racines, symboles de vie et de mort, comme celle éblouissante des herbiers avec les Èves où les corps s’entrelacent au végétal, interrogeant la relation entre le nu féminin et la botanique, la manière dont le feuillage servait de cache-sexe dans l’histoire de l’art.

Plus loin, cette incroyable série de cartes des vents qu’elle a réalisées après avoir appris auprès de scientifiques la notation qui permet de transcrire la direction et la force des vents.

Sur des photos de ciels nuageux, elle a posé une infinité de signes tracés à la main rendant visible ce que l’on ne peut voir à l’œil nu, transformant ainsi la science en poésie.

Desseins et autres destins - Jacqueline Salmon – Jusqu’au 7 juin à la fondation Renaud – fondation-renaud.com