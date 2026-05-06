Avec près de 44 000 salariés, la Part-Dieu s’impose comme un pôle économique majeur à Lyon. Une étude de l’INSEE révèle d’importantes disparités de revenus et de conditions de travail.

2340 établissements et 43 900 salariés. Le quartier de la Part-Dieu à Lyon se classe parmi les secteurs d'affaires les plus importants en France. Avec son centre commercial Westfield, qui regroupe à lui seul 286 établissements pour 5 000 salariés, le quartier rayonne. Dans sa dernière enquête, l'INSEE a analysé l'activité économique de ce "second centre-ville" de Lyon, à l'occasion du 50e anniversaire du centre commercial. Une activité comparée avec le quartier dans son ensemble comme lieu de vie, et de travail. A noter que les chiffres présents dans ce rapport datent de 2019 et 2020. Ivan Debouzy, chef de projets de l’action régionale explique ce qui a motivé cette enquête : "Le centre commercial est l’un des plus grands d’Europe. On avait envie de connaitre son impact commercial sur le quartier."

Des salariés du centre commercial plus précaires

Justement, l'activité économique prédomine, avec 43 900 salariés pour seulement 25 700 habitant, ce qui correspond à un ratio de 1,7 salarié par habitants contre 0,6 à Lyon. Plusieurs disparités socioprofessionnelles sont observées entre ceux qui travaillent dans le quartier, dans le centre commercial et plus largement à Lyon. Sur l'ensemble de Part-Dieu, 40 % des salariés sont des cadres ou des professions intellectuelles supérieures. C'est seulement 27 % sur le centre commercial et 34 % à Lyon. A l'inverse, Westfield concentre plus d'employés (59 %) qu'à l'échelle du quartier (33 %) et de la commune de Lyon. Ces résultats s'expliquent par une répartition inégale des tranches d'âges. Les salariés du centre commercial sont en majorité des 15-29 ans (49 %) quand le quartier de la Part-Dieu regroupe plus les 30-44 ans (39 %) et les 45-64 ans (37 %).

Le salariat est également plus féminisé dans le centre commercial, avec 57 % des employés contre 53 % dans le quartier. Le temps partiel est aussi plus présent (30 % à Westfield, 16 % à Part-Dieu). Au final, l'écart sur le salaire net mensuel médian en équivalent temps plein est considérable. Les salariés du centre commercial touchent 1 670 euros contre 2350 euros pour les salariés du quartier.

Un quartier de la Part-Dieu aux niveaux de vie hétérogènes

Lors de cette enquête, l'INSEE a défini le quartier de la Part-Dieu comme la zone de 700 mètres de rayon autour du centre commercial. Dans l'ensemble, "sa population est socialement plus favorisée que celle de la ville de Lyon" rapporte l'Institut. Pour cause le revenu mensuel médian des habitants du quartier de la Part-Dieu s'élève à 2080 euros contre 2000 pour la Ville. Toutefois, au sein même du secteur délimité par l'INSEE, des disparités existent. Les parties nord et nord-ouest bénéficient d'un niveau de vie plus élevé, quand les parties sud et centrales sont à la peine. Pour cause, le secteur qui borde le centre commercial présente le niveau de vie le plus modeste du quartier (1780 euros), un taux de pauvreté supérieur (18 % contre 14 % à Part-Dieu), ainsi qu'un taux de logements sociaux élevé (33 %).

Des salariés du quartier qui désertent la Métropole

Ainsi, 33 % des salariés du quartier habitent hors de la Métropole de Lyon, mais plutôt dans le Rhône ou dans des départements frontaliers. A l'inverse, les salariés du centre commercial résident en grande partie à Lyon. Ils sont 42 % à y habiter, en majorité dans les 3e, 7e, 8e et 6e arrondissements. C'est ce que l'étude démontre, "sans surprise" évoque Jérôme Harnois, directeur régional de l'INSEE.

Parmi les activités économiques les plus représentées en nombre de salariés, le centre commercial regroupe deux secteurs, le commerce (58 %) et l'hébergement-restauration (12 %). Sur l'ensemble du quartier de la Part-Dieu, les domaines sont assez semblables à ceux de la Ville de Lyon. L'administration publique (20 %) se classe en tête avec la présence de la cité administrative d'Etat, suivie par les activités spécialisées, scientifiques et techniques.

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