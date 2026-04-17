Depuis le début des vacances de Pâques, l'Office du Tourisme de Lyon profite d'une belle dynamique. Les visites guidées sont d'ailleurs victimes de leur succès.

Il est 10 heures ce matin quand une trentaine de touristes se réunissent devant l'Office du Tourisme de Lyon. Venus des quatre coins de l'hexagone, les visiteurs attendent patiemment leur guide pour partir à la découverte de Lyon. "J'espère apprendre des histoires secrètes, découvrir des lieux et surtout passer par des traboules", se réjouit Oriane, une Nantaise de 29 ans venue rendre visite à sa soeur. Comme la trentaine de personnes présentes, elle a décidé de prendre part à la visite Bellecour Vieux-Lyon d'une durée de deux heures.

Au programme ? La découverte de deux quartiers clé, situés de part et d'autre de la Saône : la Presqu'île et ses places historiques du 2e arrondissement et le Vieux-Lyon et ses traboules (5e arr.). "Je trouve que ce parcours est intéressant parce qu'il nous permet de comprendre l'évolution de la Ville, à la fois dans son organisation spatiale, dans son urbanisme, dans son histoire", explique Bénédicte Roy, guide-conférencière du jour. Elle poursuit : "Lors de cette visite on parle de la soie, on parle d'architecture, on parle de gastronomie, on voit des traboules, donc c'est bien condensé."

La visite Bellecour Vieux-Lyon permet d'explorer les deux côtés de la Saône.

"J'ai aimé les petits détails croustillants"

De la place Bellecour à la place Saint-Jean, en passant par la place des Jacobins, le théâtre des Célestins, la rue Mercière et les traboules du Vieux-Lyon, le groupe suit Bénédicte et ses explications. Histoire de la ville, architecture, passé du Vieux-Lyon et petits lieux cachés, la visite est ponctuée d'explications et de découvertes. Saviez-vous que le théâtre des Célestins avait brûlé à de multiples reprises, ou que le Vieux-Lyon avait été un égout à ciel ouvert ? C'est en tout cas ce que vous découvrirez lors de la visite.

"C'était super intéressant, nous avons découvert plein de quartiers que nous ne connaissions pas. Je pense que c'est la meilleure façon de découvrir la ville, d'avoir plein d'anecdotes", affirment Lucille et Marie, deux Bretonnes venues à Lyon pour assister à un concert. Même constat pour Oriane, ravie d'avoir pu marcher dans les fameuses traboules de Lyon : "C'était très intéressant, je ne pensais pas qu'on allait passer par autant de traboules", sourit la Nantaise. Elle ajoute : "J'ai aimé les histoires par rapport au théâtre, j'ai aimé les petits détails croustillants."

"Le fait qu'il n'y est pas de voitures est génial, nous venons de Marseille et chez nous c'est l'enfer avec les voitures"

Au-delà de la visite, les visiteurs semblent être séduits par la ville de Lyon. "Je suis agréablement surprise, il y a des petites places et des petits restaurants partout, j'adore", confie Oriane. "Les traboules c'est vraiment unique, l'architecture aussi elle est très différente", ajoutent Lucille et Marie. Et si les rues piétonnes font débat chez les Lyonnais, les touristes, eux, sont conquis : "Le fait qu'il n'y est pas de voitures est génial, nous venons de Marseille et chez nous c'est l'enfer avec les voitures", se réjouit une famille du sud de la France, avant d'ajouter : "Ici nous avons pu faire du vélo, les pistes cyclables sont protégées, c'est trop bien."

La visite passe par plusieurs traboules, certaines sont connues, d'autres plus secrètes.

Une "belle fréquentation du pavillon"

Pour beaucoup, cette visite était inclue dans le coût de leur "Lyon City Card", un pass culture et loisir proposé par l'Office du Tourisme : "L'offre touristique est assez attractive, avec la carte, la visite était inclue et nous avons pu aller au musée et prendre les transports en commun", explique une famille de visiteurs, avant de poursuivre : "Je pense que sans la Lyon City Card nous n'aurions pas fait la visite." Pour rappel, la Lyon City Card permet d'accéder à plusieurs services dont les transports, des visites, ou encore des événements à des prix réduits.

A l'Office du Tourisme, cette belle dynamique se ressent. "Nous avons énormément de monde, nous sommes obligés de dédoubler les visites donc ça fonctionne bien", explique Bénédicte Roy. De son côté, l'Office du Tourisme Only Lyon atteste d'une "belle fréquentation du pavillon" depuis le week-end de Pâques, et précise que des créneaux ont dû être ajoutés sur des visites guidées. Parmi les visites qui fonctionnent le mieux ? Celle de Bellecour et du Vieux-Lyon. "Dès qu'il y a le mot traboule ça attire les gens", affirme la guide-conférencière. "La Croix-Rousse et Fourvière se remplissent bien aussi", ajoute-t-elle enfin.

Principalement visitée par les Français, la ville de Lyon accueille de plus en plus de touristes étrangers. En douze ans, la part de visiteurs internationaux a augmenté de 10 %, faisant passer le nombre de touristes étrangers de 22 % en 2012 à 32 % en 2024. En 2025, ces voyageurs représentent 27 % de la clientèle d'hôtels, soit un point de plus qu'en 2024. Les Etats-Unis, l'Allemagne et la Suisse figurent parmi les pays les plus représentés.

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