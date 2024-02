Lyon : plus de vélo, moins de voiture... la rue de Bonnel réaménagée en 2025

La rue de Bonnel à Lyon sera réaménagée à partir de la fin de l'année 2024 pour faire plus de place aux vélos et aux piétons.

La rue de Bonnel va être chamboulé dès la fin de l'année 2024. Le bilan de concertation du tracé de la Voie lyonnaise 11, qui reliera en 2026 Lyon à Chassieu, a été approuvé lundi en commission permanente de la Métropole de Lyon ainsi que le programme des travaux pour son tronçon situé rue de Bonnel/Dauphiné.

Lire aussi : Stationnement : le cheval de Troie des Voies lyonnaises ?

Des voies de circulation voiture supprimées, du stationnement également

Cet axe traversera le Vieux-Lyon, la Presqu'île, le quartier de la Part-Dieu, la route de Genas et Chassieu. A terme, elle s'étendra en 2030 jusqu'à Craponne sur plus de 25 km. Entre le quai Augagneur et l'avenue Maréchal de Saxe, deux voies de circulation automobile seront supprimées, laissant place à un voie bus, une voie voiture, une bande végétalisée et parsemée de places de livraison ainsi qu'une piste cyclable bidirectionnelle de trois mètres de large.

Perspective de la Voie lyonnaise 11 rue de Bonnel à Lyon entre Duguesclin et Garibaldi. (@Métropole de Lyon)

Entre l'avenue de Saxe et la rue Duguesclin, un aménagement similaire est prévu avec élargissement du trottoir Nord et une piste cyclable plus large également. Débutée en juin 2023, la concertation concernant ce tronçon a permis de recueillir quelques 86 contributions. "Le projet est en cours d'études de maîtrise d'oeuvre [...] L'objectif est d'intégrer au mieux les contraintes de fonctionnement des hôtels, des restaurants, des halles Paul Bocuse, mais aussi d'avoir une attention forte sur la sécurité des différents usagers", assure la Métropole de Lyon.

Lire aussi : Lyon : les Voies de la discorde

La Voie lyonnaise rejoindra ensuite la rue Paul Bert, y supprimant une voie de circulation pour les voitures ainsi qu'une bande de stationnement remplacée par une bande fonctionnelle végétalisée. Le trottoir y sera élargi. La concertation publique concernant ce tronçon s'est tenue à l'été 2023. L'axe passera ensuite par les rues Hachette, Renoir et Dauphiné ou des bandes végétalisées seront créées et du stationnement supprimé notamment sur la rue du Dauphiné.

Perspective de la Voie lyonnaise sur la rue Paul Bert à Lyon.

Lire aussi : Cours d'Herbouville, parc de Saint-Clair... la Voie lyonnaise n°6 en concertation