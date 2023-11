Cour d'Herbouville, parc de Saint-Clair... la Voie lyonnaise n°6 en concertation

Le tracé de la Voie lyonnaise n°6, qui reliera à terme Rillieux-la-Pape et Saint-Genis-Laval, est soumis à la concertation sur son tronçon entre Rillieux et Lyon 1er.

Depuis le 20 novembre et jusqu'au 31 décembre, le tracé de la Voie lyonnaise n°6 (qui reliera à terme Rillieux-la-Pape à Saint-Genis-Laval) entre Rillieux-la-Pape et le 1er arrondissement de Lyon est soumis à concertation. Représentant 8 km de linéaire, cette ligne du projet à 250 millions d'euros de la Métropole de Lyon va notamment transformer des axes aujourd'hui peu cyclables comme le cour d'Herbouville et le cour Aristide Briand dans le quartier de Saint-Clair à Caluire-et-Cuire.

De Rillieux au cour Aristide Briand, une Voie lyonnaise partagée avec les piétons

Sur son premier tronçon du chemin de halage à Rillieux au parc de Saint-Clair de Caluire-et-Cuire, la Métropole de Lyon souhaite proposer un aménagement de type "voie verte" de trois mètres, sans augmenter l'emprise du chemin déjà existant. Les cyclistes devront ainsi cohabiter avec les piétons, mais la collectivité juge cette solution adaptée "dans la mesure où la fréquentation des cyclistes attendue sur ce tronçon est relativement faible", de l'ordre de 600 cyclistes par jour. A noter également que le tronçon ne sera pas éclairé "afin de préserver la faune nocturne et la flore".

Le projet de Voie lyonnaise n°6 au niveau de Rillieux-la-Pape. (@Villes&Paysages)

La voie verte existante en bord de Rhône de Rillieux au pont Raymond Poincaré sera conservée à l'identique en ajoutant simplement un signalétique Voie lyonnaise. Là aussi, aucun éclairage ne sera installé. Idem pour le tronçon traversant le parc de Saint-Clair, la Voie lyonnaise sera là encore un espace partagé entre les cyclistes et les piétons.

Cour Aristide Briand, un scénario en partage avec les automobilistes

Au niveau du cour Aristide Briand, les services de l'exécutif ont planché sur quatre scénario dont un semble être privilégié. Une voie de circulation automobile serait supprimée dans le sens Sud-Nord et resituée au niveau de la contre-allée, nécessitant de ne supprimer que 34 places de stationnement. La Voie lyonnaise serait ainsi à double sens avec une largeur d'environ trois mètres. Un autre scénario consisterait à garder l'aménagement actuel, laissant ainsi vélos et voitures en recherche de stationnement cohabiter au niveau de la contre-allée.

Le projet de Voie lyonnaise n°6 cour Aristide Briand. (@Villes&Paysages)

Au niveau du cour d'Herbouville, cinq scénarios ont été travaillés mais seuls deux ont été retenus, les autres ayant un impact sur l'espace piétons et le stationnement trop important. Le premier consiste en l'insertion de pistes cyclables de deux à trois mètre en sens dissociés. Une voie de circulation automobile serait ainsi supprimée dans les deux sens de circulation "permettant de réduire les nuisances sonores de cet axe", juge la Métropole de Lyon. Le second scénario propose là aussi des pistes cyclables en sens dissociés mais en insérant la piste Sud-Nord dans l'espace central de l'axe actuellement réservé aux piétons et au stationnement. Les 56 places de stationnements de cet espace seraient ainsi supprimées.

La Voie lyonnaise poursuivrait ensuite en direction du tunnel de la Croix-Rousse avant de rejoindre le secteur concerné par le projet de Rive droite du Rhône porté par les écologistes.

