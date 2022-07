Lyon – LOU Rugby : un nouvel entraîneur et de fortes ambitions 

Le LOU Rugby aspire à retrouver cette saison les phases finales de Top 14. Lors de l’intersaison, le club rhodanien a opéré quelques changements.

Une reprise avec quelques nouveautés. Le LOU Rugby a repris le chemin de l’entraînement sous la houlette d’un nouvel entraîneur, Xavier Garbojosa et de nouveaux joueurs (Paulo Tafili, Liam Coltman, Arno Botha, Maxime Gouzou, Fletcher Simth*, Kyle Godwin et Josiah Maraku). 9e du dernier exercice de Top 14 et vainqueur du Challenge Cup (Coupe d’Europe), le club lyonnais a affiché, ce lundi, ses ambitions futures. "On reste sur une saison parfaite en Coupe d’Europe, rappelle le président Yann Roubert. Cela montre que le LOU peut se remettre à gagner des titres. Maintenant, on reste forcément sur notre faim en Top 14. On espérait mieux. Cette saison, notre objectif est de retrouver les phases finales du Championnat."

"Le LOU, un club sain"

Assis à ses côtés, Xavier Garbojosa, le nouveau manager sportif, acquiesce bien volontiers : "Les objectifs ont clairement été dictées par la direction. Il y a le Championnat, mais on ne peut pas galvauder la Coupe d’Europe (Champions Cup). On va la jouer pour se qualifier." Le successeur de Pierre Mignoni dit ne pas ressentir de pression particulière. Du moins, il sait où il a mis les pieds en rejoignant Lyon. "À titre personnel, je ressens beaucoup d’excitation, le terrain me manquait, indique-t-il. Le LOU est un club sain. Il y a cette envie de bien faire par rapport à ce qui été fait ici par Pierre (Mignoni)."

"Ne pas galvauder la Coupe d'Europe"

Et de poursuivre : "Le projet qui m’a été présenté par le président (Yann Roubert) et la famille Ginon m’a plu, car le jeu pratiqué par l’équipe me convient en tout point. J’ai été formé de la sorte donc cela me parle. Ce jeu et cette identité lyonnaise, ça me correspond parfaitement bien."

"Etre constant dans les résultats"

Certes, mais quel sera l’apport de Xavier Garbajosa pour permettre au LOU de gagner davantage ? "Pour l’instant, j’observe, j’échange et j’écoute avec mon staff pour trouver les meilleures options, explique le nouveau manager sportif du LOU. Mon souhait, avec ma personnalité, c’est d’amener un petit plus pour améliorer certains secteurs de jeu. Je ne ressens pas de pression, je souhaite amener, avec ma personnalité, une vraie plus-value." En tout cas, le LOU Rugby souhaite continuer sa marche en avant et cela passe par une ligne directrice claire : "Être constant dans les résultats", dixit Yann Roubert.

*Joker médical, contrat en cours de validation

------

L’été du LOU

Le 19 juillet à 12h à la plaine des jeux de Gerland : entraînement public

Du 15 au 20 août : stage en Corse

Le 19 août à Bastia : match de préparation LOU – Montpellier

Le 25 août au stade de Gerland : soirée de présentation de l’effectif aux abonnés et partenaires

Le 3 ou le 4 août : Brive / LOU (1ere journée de Top 14)