Rugby : le LOU bat Perpignan

Les rugbymens lyonnais ont remporté une belle victoire hier à Gerland face à l'USAP de Perpignan.

Première victoire de 2024 pour le LOU. Les Lyonnais se sont imposés hier face à Perpignan (USAP) 36 à 24. Ils occupent ainsi la 11e place du classement du Top 14 avec 24 points.

𝗩𝗶𝗰𝘁𝗼𝗶𝗿𝗲 𝗱𝘂 𝗟𝗢𝗨 𝗥𝘂𝗴𝗯𝘆 (𝟯𝟲-𝟮𝟰) !

Face aux redoutables catalans, les Gones ont su s'offrir un succès important. Les Gones sortent de la zone rouge et lancent leur seconde partie de saison.

Trois essais ont été inscrits par les hommes de Fabien Gengenbacher qui menaient 20 à 3 à la pause : Botha (6'), Allen (30') et Couilloud (62'). "C'est un soulagement et une satisfaction d'avoir pris cette victoire contre un concurrent direct pour le maintien. Cependant, il y a des choses à revoir. Dans la deuxième, on prend un trou d'air pendant 20 minutes. C'est dommage, mais on va travailler sur ça encore", a déclaré Baptiste Couilloud au micro de Canal + après la rencontre.

Le LOU en sursis ?

Une victoire qui permet au club de sortir la tête de l'eau puisqu'ils quittent ainsi leur position de baragistes. Fin décembre 2023, les Lyonnais voyaient dans leur rétroviseur se rapprocher le spectre de la relégation ou d’un barrage avec le deuxième de Pro D2. Ils avaient pourtant bien commencé leur saison en parallèle de la Coupe du monde de Rugby avec une belle victoire (27-15) face à Toulon, avant d’enchaîner deux défaites face à La Rochelle et Pau, puis de s’imposer à nouveau face à au rival clermontois.