Le LOU Rugby a subi une autre défaite, cette fois contre Pau (40-10), et l'entraîneur Fabien Gengenbacher a exprimé toute sa frustration après le match en conférence de presse.

Le LOU Rugby a connu une nouvelle défaite sans appel contre la Section Paloise, avec un score final de 40 à 10. Bien que le match ait débuté de manière équilibrée, le LOU a finalement sombré en fin de partie. Les Lyonnais avait égalisé à 10-10 en fin de première mi-temps. Cependant, Pau a pris l'ascendant en seconde période. Le LOU s'est même retrouvé à 13 contre 15 après deux cartons jaunes donnés, à une minute d'intervalle, à Alban Roussel et Ethan Dumortier. Cette situation a permis à Pau de marquer deux essais supplémentaires, scellant ainsi la défaite du LOU.

Et voici l'essai du bonus offensif pour la Section Paloise, à la 80e minute ! Les Béarnais l'emportent face au LOU grace à une très grosse fin de match #top14 pic.twitter.com/AJP2OMtmKV — Sud Ouest Pau (@SO_Pau) September 2, 2023

Fabien Gengenbacher : "S'effondrer comme ça, ce n'est pas acceptable"

Après le match, le coach lyonnais s'est arrêté quelques minutes en conférence de presse. "C'est avant tout un sentiment de honte. On ne peut pas lâcher comme ça. S'effondrer comme ça, ce n'est pas acceptable. Je suis ici depuis sept semaines et on me rabâche que nous sommes une équipe irrégulière. Ce qui me met le plus en colère c'est que c'est un peu la réalité".