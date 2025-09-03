Actualité
Les nouveaux bancs en bétons installés rue de la République à Lyon. (@Vincent Guiraud)

Lyon : les bancs en béton rue de la République retirés cette semaine pour le défilé de Biennale de la danse

  • par Nathan Bigué

    • Les bancs de la rue de la République vont être retirés cette semaine par les services de la Métropole de Lyon, mais retrouveront très rapidement leur place.

    Non, les bancs de la rue de la République à Lyon ne disparaissent pas. Pourtant, dès ce mercredi 3 septembre et jusqu'au vendredi 5 septembre, la Métropole de Lyon va procéder au retrait des 25 bancs et 36 blocs de granit de sécurité, installés en juillet dernier sur la partie basse du nord de la rue, entre Cordelier et la rue Gentil.

    Lire aussi : A Lyon, des bancs en béton rue de la République pour "accompagner le piétonisation"

    Ces derniers seront temporairement retirés dans le cadre du défilé de la Biennale de la danse, dimanche 7 septembre. "À chacune de ses éditions, l’organisation du défilé de la Biennale nécessite l’évacuation de tous les éléments présents sur la chaussée (potelets, mâts de signalisation, etc.), afin de débarrasser la rue de tous les obstacles qui pourraient gêner les participants", justifie la collectivité.

    Dès lundi de la semaine prochaine, les services de la collectivité réinstalleront ces éléments de mobilier urbain. Au grand dam, certainement, de la droite lyonnaise qui avait fustigé cette installation, contestée plus largement pour son esthétique.

    Des bancs installés après la piétonnisation

    Ces mêmes bancs qui s'étaient d'ailleurs retrouvés au coeur d'une polémique, après une vidéo publiée sur les réseaux sociaux par Pierre Oliver, maire du 2e arrondissement, montrant des "pompiers bloqués par les nouveaux bancs".

    Ces derniers étaient en réalité en plein exercice - et non en intervention comme stipulé par le candidat déclaré aux municipales de 2026 à Lyon - pour permettre aux sapeurs-pompiers d'évaluer d'éventuelles problématiques, ou non, engendrées par cet aménagement.

    À noter que cette partie de la rue de la République a été rendue piétonne le 21 juin dernier, lors du lancement du projet Presqu'île à vivre par l'exécutif écologiste.

    Lire aussi Lyon : ce qu'il faut savoir sur la nouvelle offre de bus en Presqu'île

