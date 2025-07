Plusieurs dizaines de blocs béton constituant des bancs ont été installés rue de la République à Lyon. Des aménagements temporaires qui devraient permettre, selon la Métropole de Lyon, "d'accompagner la piétonisation" de la rue.

Vous les avez sans doute remarqués si vous êtes passés en cette fin de semaine dans le secteur. Des bancs en béton ont été installés sur la partie basse du nord de la rue de la République, entre Cordelier et la rue Gentil. 41 blocs béton, positionnés en arcs de cercle, ont ainsi été installés sur cette partie de la rue devenue zone piétonne depuis le 21 juin, 50 ans après la partie sud de l'artère lyonnaise.

"A travers ces mobiliers temporaires, on veut conforter la piétonisation de la rue" débute Fabien Bagnon, vice-président de la Métropole de Lyon ce vendredi 25 juillet au matin, assis sur ces nouveaux bancs. Une rue de la République "rendue aux piétons", depuis le lancement de la Zone à Trafic Limité, mais qui voit encore de nombreuses voitures ou camionnettes circuler au sein de la ZTL, notamment en matinée.

Des chaises vont suivre

Cette nouvelle zone piétonne est également traversée, lors de notre passage ce vendredi, par de nombreux vélos qui ne respectent pas, pour la plupart, la vitesse réglementaire imposée dans cet espace piéton, à savoir les 6 km/h de l'alluré du pas. "Il y a des questions d'itinéraires cyclables sur la Presqu'île. On manque d'itinéraire très identifié" reconnaît Fabien Bagnon, tout en expliquant que pour l'heure "aucun conflit d'usage entre piétons et cyclistes n'a fait l'objet de remontée dans ce secteur".

Fabien Bagnon, vice-président de la Métropole de Lyon, aux côtés de Sophie Keller, responsable du projet de la rue de la République à Lyon. (@Vincent Guiraud)

Ces aménagements, mis en place cette semaine, l'ont été après plusieurs semaines de concertations avec les habitants. "Ce qui en est ressorti c'est que les gens voulaient avoir des aménagements qui permettent de se reposer" poursuit le vice-président délégué à la voirie. En plus de ces bancs sobres et plutôt rustiques, 21 chaises avec dossier et accoudoirs seront installés dans les prochaines semaines sur cette zone "afin de convenir à tous les publics, notamment les personnes âgées" détaille Fabien Bagnon. "Le positionnement des mobiliers a été pensé en concertation avec les services de sécurité dont les pompiers dans le respect des besoins en matière de maintien de l'ordre et de secours des personnes et des bâtiments" précise la Métropole de Lyon.

Ces bancs qui en ce vendredi matin peinent encore à attirer les passants, sont facilement déplaçables. "Ça va nous permettre, pour certains évènements comme la biennale de Lyon ou encore la fête des lumières, de pouvoir les enlever de l'espace public très rapidement" complète Sophie Keller, responsable du projet à la Métropole de Lyon. Une évaluation sera faite dans les prochains mois concernant ces aménagements, à travers des enquêtes sociologiques, pour envisager des ajustements si nécessaire.

"Les goût et les couleurs, ça appartient à chacun"

D'autres mobiliers de ce type seront installés sur la partie haute du tronçon, jusqu'à l'opéra, avec notamment l'installation de plots qui devraient permettre d'apaiser la circulation et le marquage temporaire au sol permettant aux usagers de mieux s'y retrouver.

"L'autre chose qui était ressorti des concertations avec les habitants c'était un besoin de végétalisation accrue et d'ombrage" reprend Fabien Bagnon. Une dizaine d'arbres seront ainsi plantés sur la rue et une quinzaine, malades et vieillissant, seront remplacés. Au total, 500 m2 d'espaces verts en strate basse seront réalisés en octobre et novembre prochain en même temps que l'aménagement de deux rampes d'accès PMR à hauteur de la place de la Bourse, afin d'améliorer les traversés pour les personnes à mobilités réduite. Autant d'aménagements, inclus dans le budget global des 20 millions d'euros de Presqu'île à vivre, réalisés pour une "somme modique" selon l'élu écologiste.

Questionné sur les critiques qui fleurissent déjà concernant ces aménagements, à l'instar de l'œuvre installée place Bellecour qui ne cesse de cristalliser les reproches de l'opposition, Fabien Bagnon estime normal que ces nouveaux mobiliers fassent réagir. "Ce sont des changements dans l'espace public, il y a un temps d'acclimatation à avoir pour les gens" explique l'élu écologiste, tout en balayant d'un revers de main les critiques sur l'esthétisme des bancs, fabriqués en Espagne et achetés par la Métropole de Lyon à un fournisseur basé à Rillieux-la-Pape : "Les goûts et les couleurs, ça appartient à chacun. Il faut prendre un peu de recul et on verra dans quelques mois si les Lyonnais se sont appropriés ces nouveaux espaces." Le rendez-vous est pris.