Dès le lundi 23 juin, la nouvelle offre de bus du réseau TCL mise en place en Presqu'île de Lyon entrera en service. Voici ce qu'il faut retenir.

La Zone à trafic limité (ZTL) entrera en vigueur Lyon ce samedi 21 juin. Un nouveau dispositif qui entraîne notamment plusieurs modifications sur le réseau de transports TCL en Presqu'île, puisqu'une quinzaine de rues seront piétonnisées. Chaque jour, selon les chiffres du Sytral, ce sont près de 200 000 personnes qui se rendent en Presqu'île en transports en commun.

Deux pôles : Bellecour et Cordeliers

Le pôle bus de Bellecour sera divisé en deux parties : le pôle Saint-Exupéry (côté Saône) et le pôle Antonin Poncet (côté Rhône). Le premier accueillera les lignes C20, C20E et 40. "Grâce à leur nouvel itinéraire, ces trois lignes n’auront plus à contourner la place Bellecour, permettant ainsi de réduire leur temps de parcours", justifie le Sytral. La seconde partie du pôle de Bellecour concentrera les lignes C10, C12, 15, 15E et 35.

Puis, à Cordeliers, le nouveau pôle bus accueillera les lignes C3, C13, C14, C18, C23, 9, 27, 59, A32 et A71. Un aménagement de voies réservées aux bus sur la rue Grenette et les quais de Saône doit permettre de fluidifier le trafic.

Une offre de nuit renforcée

L'amplitude des lignes C1, C2, C5 et de la nouvelle ligne C23 sera étendue jusqu'à 1 heure du matin. Cette dernière verra d'ailleurs sa fréquence renforcée dès 22 heures, avec un bus toutes les 20 minutes sur le tronçon Cordeliers-Part Dieu-Grandclément.

Quatre nouvelles lignes "Pleine lune" seront également créées pour "relier efficacement les campus, les lieux de sortie et les pôles résidentiels de la métropole à la Presqu’ile" avec des départs à 1h20, 2h30, 3h40 et 4h50 du jeudi au samedi. Une correspondance commune est prévue à Cordeliers.

La nouvelle ligne C23

Cette nouvelle ligne de 10 km reliera la Cité international à Villeurbanne Flachet, et desservir la Part-Dieu. Sa fréquence sera de 10 minutes en heure de pointe. Elle doit également permettre de désengorger l'actuelle ligne C3 (qui devient par ailleurs TB11) sur le tronçon Hôtel de Ville - Part-Dieu - Grandclément.

La C23 circulera de 5 heures du matin jusqu'à minuit, avant de s'étendre jusqu'à 1 heure dès le mois de septembre. Elle permettra des correspondances avec les lignes de métro A, B et C. Une autre ligne de bus, la 59, sera créée pour renforcer la liaison entre Rillieux-la-Pape et la Presqu’île.

