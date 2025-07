La nouvelle infox de la droite lyonnaise sur les "pompiers bloqués" rue de la République

Dans une vidéo partagée sur ses réseaux sociaux, Pierre Oliver, maire du 2e arrondissement de Lyon, a montré des véhicules de pompiers "bloqués par les nouveaux bancs" installés rue de la République. En réalité, il n'en est rien, puisqu'il s'agissait d'un exercice, destiné justement à vérifier comment les secours pouvaient travailler autour de ses nouveaux aménagements.

Ce sont des bancs, installés il y a à peine une semaine, qui créent déjà la polémique. Et qui charrient avec eux fantasmes et attaques politiques. Ce mercredi 30 juillet, Pierre Oliver, maire du 2e arrondissement de Lyon, et candidat à la mairie centrale en 2026, a posté une vidéo sur ses réseaux sociaux dans laquelle on peut voir deux véhicules de pompiers arrêtés aux abords des nouveaux bancs rue de la République à Lyon. Le maire LR légende sa vidéo par une phrase en forme d'attaque contre les écologistes à la mairie et à la métropole de Lyon : "Des pompiers bloqués par les nouveaux bancs : quand l'aménagement oublie l'essentiel".

Oui mais voilà, ces pompiers, présentés par Pierre Oliver comme étant "en difficulté" à cause de ces nouveaux aménagements, ne le sont en réalité pas du tout. "Il s’agit d’un exercice classique et nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité, réalisé par le SDMIS comme sur d’autres projets similaires sur l’espace public" nous explique la Métropole de Lyon. Un exercice pour justement permettre aux secours de voir comment ils peuvent travailler dans ce secteur avec la présence de ce nouveau mobilier urbain.

"La Métropole travaille avec les services du SDMIS"

"La Métropole de Lyon a associé et travaille avec les services du SDMIS tout au long du projet de la rue de la République, et à chaque nouvelle étape. Cet aménagement a fait l’objet de plusieurs rencontres avec les services de sécurité dont les pompiers" rappellent les services de la collectivité, tout en précisant que ces bancs en béton sont "facilement déplaçables" justement pour répondre "aux préconisations et réajustements demandés par les services de secours".

Une nouvelle infox, partagée par la droite lyonnaise, quelques jours seulement après celle de Jean-Michel Aulas concernant l'absence supposée d'appel d'offres pour l'œuvre de la place Bellecour. Ce dernier, jamais avare d'une occasion de tacler les Verts à Lyon s'était même engouffré ce mercredi dans cette nouvelle polémique créé de toute pièce par Pierre Oliver, en répondant à sa vidéo sur le réseau X : "La situation décrite aussi sur l’insécurité, la saleté de la ville le manque de concertation aboutit à cette hérésie inquiétante ,insupportable pour les lyonnaises les lyonnais restés à Lyon et qui n’ont jamais connu auparavant un tel déni de démocratie !" expliquait l'ancien patron de l'OL, futur candidat à la mairie de Lyon. Une démocratie qui mérite sans doute mieux que ces pseudo polémiques créées de toute pièce autour de fausses informations.